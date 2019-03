De man die tennisster Petra Kvitová in december 2016 aanviel met een mes is dinsdag door een rechtbank in het Tsjechische Brno veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar.

De openbaar aanklager had twaalf jaar cel geëist voor de 33-jarige Radim Zondra, die in een andere zaak al een gevangenisstraf van 2,5 jaar kreeg opgelegd. De man, die volhoudt onschuldig te zijn, kan nog in beroep gaan.

Zondra deed zich ruim twee jaar geleden voor als een klusjesman die het warme water in het huis van Kvitová in Prostejov kwam controleren. Toen hij binnen was, zette hij een mes tegen de nek van de Tsjechische.

"Ik pakte het mes met beide handen vast en kon het met mijn linkerhand wegduwen. Daarna viel ik op de grond en lag er overal bloed", vertelde Kvitová vorige maand in de rechtbank.

De tweevoudig Wimbledon-winnares liep zware verwondingen aan haar linkerhand op, in een poging zichzelf te verdedigen. Ze moest direct geopereerd worden. In alle vijf de vingers van haar dominante hand moesten pezen hersteld worden en ook twee zenuwen waren beschadigd geraakt.

Kvitová keerde in mei 2017 terug op de WTA Tour en bereikte afgelopen januari bij de Australian Open haar eerste Grand Slam-finale sinds haar terugkeer. Daarin verloor ze van de Japanse Naomi Osaka. De 29-jarige tennisster is momenteel de nummer twee van de wereld, haar hoogste ranking ooit.

Petra Kvitová na de finale van de Australian Open. (Foto: ANP)