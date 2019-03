Roger Federer heeft zich maandag geplaatst voor de achtste finales van het Masters-toernooi van Miami. De Zwitser rekende na een moeizame start af met de Serviër Filip Krajinovic. Bij de vrouwen gaf toptalent Bianca Andreescu in de vierde ronde op.

De 37-jarige Federer, als vierde geplaatst in Florida, was in twee sets te sterk voor de tien jaar jongere Krajinovic: 7-5 en 6-3.

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar kende een moeizame start tegen Krajinovic. Hij kwam op 1-1 een break achter, maar herstelde het evenwicht een game later. Op 6-5 brak de mondiale nummer vijf opnieuw en pakte de eerste set.

In het tweede bedrijf leverde Krajinovic meteen zijn opslag in. Die break maakte de nummer 103 van de wereld vervolgens niet meer ongedaan.

Bij de laatste zestien speelt Federer tegen de als dertiende gerangschikte Rus Daniil Medvedev, die in drie tiebreaks afrekende met de Amerikaan Reilly Opelka.

Hij kan het prestigieuze toernooi in Miami voor de vierde keer in zijn carrière op zijn naam schrijven. In 2005, 2006 en 2017 was hij de sterkste op het Amerikaanse hardcourt.

Bianca Andreescu wordt behandeld aan haar schouder. (Foto: Pro Shots)

Andreescu geeft in tweede set op tegen Kontaveit

Bij de vrouwen kwam in Miami een einde aan de opmars van Andreescu. De Canadese moest in haar partij tegen de Estse Anett Kontaveit opgeven met een schouderblessure. Op het moment van opgeven keek ze tegen een 1-6, 0-2-achterstand aan.

De achttienjarige Andreescu zorgde eerder deze maand voor een sensatie door het sterk bezette WTA-toernooi van Indian Wells op haar naam te schrijven. In Miami zette ze haar sterke reeks voort met onder meer een zege op Angelique Kerber.

Kontaveit staat in de kwartfinales tegenover Hsieh Su-wei uit Taiwan. Hsieh stuurde na haar verrassende overwinning op de mondiale nummer één Naomi Osaka ook Caroline Wozniacki naar huis: 6-3, 6-7 (0) en 6-2.

In tegenstelling tot Andreescu en Wozniacki schaarde Simona Halep zich wel bij de laatste acht. De als tweede geplaatste Roemeense klopte de 38-jarige Venus Williams met tweemaal 6-3.