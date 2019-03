Kiki Bertens heeft zich maandag niet weten te plaatsen voor de kwartfinales van het sterk bezette WTA-toernooi van Miami. De Wateringse ging in drie sets onderuit tegen de Australische Ashleigh Barty.

De 27-jarige Bertens verloor met 6-4, 3-6 en 2-6 van de vijf jaar jongere Barty, die op de wereldranglijst de elfde positie inneemt. De partij op het hardcourt in Florida duurde een kleine twee uur.

Voor de Zuid-Hollandse is het al de tweede keer dit jaar dat ze haar meerdere moet erkennen in Barty. Begin dit seizoen ging ze in de halve finales in Sydney eveneens in drie sets onderuit.

Bertens is nu de mondiale nummer acht en stijgt maandag ondanks haar nederlaag naar de zesde plaats op de WTA-ranking, de hoogste positie in haar carrière. Ze kan nog naar de vijfde positie klimmen, maar dan moet de Tsjechische Karolína Plísková in de vierde ronde verliezen van Yulia Putintseva uit Kazachstan.

Volgende week doet Bertens mee aan het graveltoernooi van Charleston, waar ze vorig jaar de eindzege pakte en dus veel punten te verdedigen heeft.

Ashleigh Barty (Foto: ANP)

Bertens komt terug van break achterstand

Bertens begon matig aan haar partij tegen Barty en kwam direct een break achter. Ze herstelde het evenwicht even later en forceerde in de zevende game opnieuw een break. Die gaf ze niet meer uit handen.

In het tweede bedrijf kreeg de Nederlandse in de vierde game vier breakpoints, maar Barty werkte ze allemaal weg en behield haar service. Op 4-3 benutte de Australische zelf wel haar eerste breakpoint, waarna ze de set probleemloos uitserveerde.

Door het setverlies was Bertens van slag, want in de beslissende set leverde ze in de eerste drie games tweemaal haar service in. Ze maakte nog één break ongedaan, maar na een derde break op 3-1 was haar verzet definitief gebroken.

Barty stond vervolgens nog één game af en besliste de wedstrijd op haar eerste matchpoint.