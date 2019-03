Novak Djokovic heeft zondag (lokale tijd) met moeite de achtste finales gehaald op het Masters-toernooi van Miami. De nummer één van de wereld was met 7-5, 4-6 en 6-1 te sterk voor Federico Delbonis.

Net als Roger Federer een dag eerder had Djokovic het in Florida lastig met een ongeplaatste speler. De Serviër had ruim twee uur nodig om de partij in de derde ronde naar zich toe te trekken.

Met name in de tweede set speelde Djokovic slordig en Delbonis, de nummer 83 van de wereld, kon daar van profiteren.

"Aan het eind van de eerste set haalde ik een erg hoog niveau. Maar in de tweede set speelde ik een paar zwakke servicegames", zei Djokovic na de wedstrijd. "Ik moet ook Federico complimenten geven, hij wist toe te slaan toen ik het wat minder deed."

"De eerste paar games in de derde set waren cruciaal. Ik heb er toen echt voor moeten knokken", keek de zesvoudig winnaar in Miami terug.

In de volgende ronde speelt Djokovic tegen Roberto Bautista Agut, de Spaanse nummer 22 van de wereld. Hij was te sterk voor de Italiaan Fabio Fognini, de nummer vijftien van de ATP-ranglijst.

Beveiliging voert een toeschouwer af die het verbaal aan de stok kreeg met Nick Kyrgios. (Foto: Pro Shots)

Kyrgios en Isner naar achtste finales

Ook het Australische enfant terrible Nick Kyrgios plaatste zich voor de achtste finales. Hij was met 6-3 en 6-1 te sterk voor Dusan Lajovic.

Kyrgios haalde in de eerste set de winst van een game binnen met een onderhandse ace en belandde later in een verhitte discussie met een toeschouwer, die uit het stadion werd verwijderd door de beveiliging.

De Amerikaan John Isner sloeg zestien aces bij zijn 7-5 en 7-6 (6)-overwinning op de Spanjaard Albert Ramos Vinolas.