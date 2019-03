Robin Haase is zondag in de derde ronde van het Masters-toernooi in Miami uitgeschakeld. De Hagenaar moest zijn meerdere erkennen in Nikoloz Basilashvili uit Georgië.

De 31-jarige Haase ging op het Amerikaanse hardcourt in twee sets onderuit tegen de vier jaar jongere Basilashvili: 6-7 (3) en 3-6. De partij duurde iets meer dan anderhalf uur.

De wedstrijd werd in de tweede set enige tijd onderbroken, omdat Haase midden in een game om een paar nieuwe schoenen vroeg. Hij ging even daarvoor bijna door zijn enkel.

De Nederlander stond bij zijn tiende deelname in Miami voor het eerst in de derde ronde. In de eerste twee rondes rekende hij af met de Slowaak Lukas Lacko en de Zuid-Afrikaanse 'lucky loser', die de plek innam van de geblesseerde Gaël Monfils.

Nikoloz Basilashvili (Foto: ANP)

Haase moet direct break incasseren

Tegen Basilashvili kwam Haase meteen een break achter. Die werkte de nummer 65 van de wereld in de zesde game weer weg, maar in de tiebreak was hij vervolgens kansloos.

In het tweede bedrijf kon Haase aanvankelijk gelijke tred houden met de mondiale nummer negentien. In de zesde game ging een van zijn schoenen echter kapot toen hij zich bijna verstapte.

Na een onderbreking van bijna zeven minuten kon hij de wedstrijd hervatten, maar hij won nog slechts één game. Op 4-3 forceerde Basilashvili de beslissende break, waarna hij de partij simpel uitserveerde.