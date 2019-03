Kiki Bertens is blij met het niveau dat ze tot nu toe haalt bij het prestigieuze WTA-toernooi van Miami. De 27-jarige Wateringse won zaterdag in drie sets (3-6, 6-0 en 6-1) van de Slowaakse Viktória Kuzmová, waardoor ze nu virtueel vijfde staat op de wereldranglijst.

Bertens bereikte door haar zege voor het eerst de laatste zestien in de grootste stad van de Amerikaanse staat Florida.

"Als je de eerste set weglaat, speelde ik prima", zei Bertens op de persconferentie na de wedstrijd. "Het was natuurlijk beter geweest als ik direct zo begonnen was, maar in het begin viel het nog niet mijn kant op."

De twintigjarige Kuzmová boekte vorige maand in Dubai tegen Bertens haar eerste overwinning op een toptienspeelster. In Miami leek het na de eerste set weer die kant op te gaan.

"Ik wist dat Kuzmová erg goed kan zijn en dat liet ze ook zien in de eerste set. Ik moest hard werken en voor mijn slagen gaan, en aan de andere kant ook geduldig zijn. Dat pakte goed uit. Ze is een goede speelster en ze heeft een mooie toekomst voor zich."

Deze week is voorlopig even de laatste waarin Bertens, nu nog de mondiale nummer acht, kan stijgen op de wereldranglijst. Als ze de finale haalt, heeft ze zelfs kans de top drie te bereiken. Vanaf 1 april doet Bertens mee aan het graveltoernooi van Charleston, waar ze vorig jaar de eindzege pakte en dus veel punten te verdedigen heeft.

Kiki Bertens in actie tegen Viktória Kuzmová. (Foto: Getty Images)

'Barty kan alles met een bal'

Bertens treft in de achtste finales de Australische Ashleigh Barty, die in twee sets te sterk was voor haar landgenote Samantha Stosur. De Nederlandse verloor de drie eerdere ontmoetingen met Barty.

"Barty kan alles met een bal", aldus Bertens. "Ze speelt anders dan de andere meiden op de tour. Normaal slaat ze hard, maar ze heeft ook slagen met meer gevoel in huis, zoals de slice en volleys. Het is een heel ander spelletje tegen haar."

"Ik hou van de manier waarop ze speelt en ik mag haar ook als persoon. Het is weer een nieuwe kans om een goede wedstrijd te spelen. Om hier voor het eerst in de vierde ronde te staan, is al een goed resultaat voor mij."