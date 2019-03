Kiki Bertens heeft in de nacht van zaterdag op zondag de achtste finales van het sterk bezette WTA-toernooi in Miami bereikt. De Wateringse deed daarmee goede zaken voor de wereldranglijst, waarop ze nu virtueel vijfde staat.

De 27-jarige Bertens rekende ondanks een stroeve start af met de Slowaakse Viktória Kuzmová: 3-6, 6-0 en 6-1. De partij duurde een uur en 25 minuten.

Haar overwinning in Miami betekent dat Bertens nu virtueel de vijfde plek op de wereldranglijst in handen heeft. Ze begon het toernooi als mondiale nummer acht en stijgt sowieso één positie.

Bertens werd vorig jaar in de derde ronde van het toernooi in Miami uitgeschakeld, wat betekent dat ze tijdens de huidige editie veel punten voor de wereldranglijst kan pakken.

Voor een plek in de kwartfinales neemt Bertens het op tegen de Australische Ashleigh Barty, van wie ze eerder dit jaar in de halve finales van het toernooi in Sydney in drie sets verloor. Barty is de nummer elf van de wereld.

Volledige top tien doet mee in Miami

Het toernooi in Miami is zeer sterk bezet. De gehele top tien van de wereldranglijst is present, al zijn een aantal topspeelsters al naar huis. Vorig jaar ging de zege op het Amerikaanse hardcourt naar Sloane Stephens.

Bertens komt in Miami voorlopig voor de laatste keer in actie op hardcourt, want in april begint het gravelseizoen met het toernooi in Charleston.

De kopvrouw van het Nederlandse tennis schreef het toernooi in de Verenigde Staten vorig jaar op haar naam en heeft daar dus de nodige punten te verdedigen.