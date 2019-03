Serena Williams heeft zich zaterdag teruggetrokken voor haar partij in de derde ronde van het WTA-toernooi in Miami. De Amerikaanse ondervindt te veel last van een knieblessure. Voor Naomi Osaka viel het doek in de derde ronde.

De 37-jarige Williams moest in de derde ronde tegen Wang Qiang spelen. De Chinese krijgt door de afmelding van de 23-voudig Grand Slam-winnares een vrije doortocht naar de vierde ronde.

Williams bereikte vrijdag nog wel de derde ronde op het Amerikaanse hardcourt. De nummer tien van de wereld, die in de eerste ronde een bye had, rekende in drie sets af met de Zweedse Rebecca Peterson.

Ondanks de afzegging hoeft Williams er niet voor te vrezen dat ze zakt op de wereldranglijst. Vorig jaar werd ze namelijk al in de eerste ronde in Miami uitgeschakeld door de huidige nummer één van de wereld Osaka.

Williams won het toernooi in Miami al acht keer. De voormalig nummer één van de wereld ging met de eindzege aan de haal in 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2013, 2014 en 2015.

Naomi Osaka is ten einde raad in haar partij tegen Hsieh Su-wei. (Foto: Pro Shots)

Osaka laat zich verrassen door Hsieh

Osaka liet zich in de derde ronde verrassen door Hsieh Su-wei uit Taiwan. De Japanse ging in drie sets onderuit tegen de mondiale nummer 27: 6-4, 6-7 (4), 3-6.

De 21-jarige Osaka nam in de beslissende set al vroeg een break voorsprong. Die gaf de winnares van de Australian Open en de US Open even later weer weg, waarna Hsieh vervolgens nog twee keer brak en de partij won.

Ondanks de nederlaag zal Osaka de wereldranglijst riant blijven aanvoeren. Vorig jaar werd ze in de tweede ronde uitgeschakeld in Miami.

Het toernooi in Miami is zeer sterk bezet, want de gehele top tien van de wereldranglijst is present. Vorig jaar ging de zege op het Amerikaanse hardcourt naar Sloane Stephens.

Ook Kiki Bertens is van de partij in Florida. De Wateringse speelt later op zaterdag in de derde ronde tegen Viktória Kuzmová uit Slowakije.