Roger Federer heeft in de nacht van zaterdag op zondag met de nodige moeite de derde ronde van het ATP-toernooi in Miami bereikt. Bij de vrouwen meldde Serena Williams zich af en strandde Naomi Osaka.

Twintigvoudig Grand Slam-winnaar Federer had het niet makkelijk met de Moldaviër Radu Albot, maar won wel. Na een partij van ruim twee uur stond er 4-6, 7-5 en 6-3 op het scorebord.

Voor een plek in de achtste finales staat Federer, als vierde geplaatst in Miami, tegenover Filip Krajinovic. De Serviër is de nummer 103 van de wereldranglijst.

De 37-jarige Federer kan in Miami de 101e toernooizege uit zijn loopbaan boeken. Hij won het toernooi op het Amerikaanse hardcourt in 2005, 2006 en 2017. In 2002 was de Zwitser er verliezend finalist.

Het toernooi in Miami staat hoog aangeschreven. Federer is achter Novak Djokovic, Alexander Zverev en Dominic Thiem de nummer vier van de plaatsingslijst. Thiem werd al in de tweede ronde uitgeschakeld.

Williams kampt met knieblessure

In het eveneens sterk bezette vrouwentoernooi in Miami trok 23-voudig Grand Slam-winnares Williams zich terug met een knieblessure. Ze had in de derde ronde tegen de Chinese Wang Qiang moeten spelen.

Williams won het toernooi in Miami al acht keer. De voormalig nummer één van de wereld ging met de eindzege aan de haal in 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2013, 2014 en 2015.

Osaka liet zich in de derde ronde verrassen door Hsieh Su-wei uit Taiwan. De Japanse ging in drie sets onderuit tegen de mondiale nummer 27: 6-4, 6-7 (4), 3-6.

De 21-jarige Osaka nam in de beslissende set al vroeg een break voorsprong. Die gaf de winnares van de Australian Open en de US Open even later weer weg, waarna Hsieh vervolgens nog twee keer brak en de partij won. Osaka werd onlangs in Indian Wells ook al vroeg uitgeschakeld.

Bianca Andreescu won voor de tweede keer in een week van de Duitse Angelique Kerber. Het achttienjarige talent uit Canada besliste het duel in drie sets: 4-6, 6-4 en 6-1. Vorige week versloeg ze Kerber, de nummer vier van de wereld, in de finale van het toernooi van Indian Wells.

Naomi Osaka is ten einde raad in haar partij tegen Hsieh Su-wei. (Foto: Pro Shots)