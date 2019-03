Robin Haase heeft zich vrijdag voor het eerst in zijn carrière geplaatst voor de derde ronde van het Masters-toernooi van Miami. De 31-jarige Hagenaar rekende in de tweede ronde af met 'lucky loser' Lloyd Harris uit Zuid-Afrika.

Haase verloor de eerste set in een half uur, maar knokte zich vervolgens alsnog naar de zege. Na bijna twee uur tennis stond er 3-6, 6-3 en 6-4 op het scorebord van de Butch Buchholz-baan.

Beide spelers serveerden niet geweldig op het hardcourt in Florida, waardoor er in totaal achttien breakpoints waren. Harris kreeg er de meeste (elf), maar benutte er maar vier, terwijl Haase met vijf servicebreaks uit zeven kansen een stuk effectiever was.

Haase zou het eigenlijk opnemen tegen de als zestiende geplaatste Gaël Monfils, maar de Fransman trok zich vlak voor het duel terug. Hij moest zich vorige week bij het toernooi van Indian Wells vanwege een achillespeesblessure afmelden voor zijn kwartfinale tegen Dominic Thiem en was nog niet voldoende hersteld.

De 22-jarige Harris, de nummer 96 van de wereld, verloor in de tweede en laatste kwalificatieronde van de Braziliaan Thiago Monteiro, maar schoof door de afmelding van Monfils - die in de eerste ronde een bye had - direct door naar de tweede ronde van het hoofdtoernooi.

Haase staat bij zijn tiende deelname in Miami voor de eerste keer in de derde ronde van het prestigieuze toernooi. Vier keer strandde de mondiale nummer 65 in de tweede ronde en vijf keer was de eerste ronde het eindstation. Zijn volgende tegenstander is de als zeventiende geplaatste Georgiër Nikoloz Basilashvili.

Lloyd Harris. (Foto: ANP)

Kuzmová volgende opponent Bertens

Kiki Bertens kwam er vrijdag achter wie haar tegenstander is in de derde ronde van het WTA-toernooi in Miami. Viktória Kuzmová rekende in de tweede ronde af met de Russin Anastasia Pavlyuchenkova. De Slowaakse nummer 48 van de wereld won de partij met 6-7 (5), 6-4 en 7-5.

De 27-jarige Bertens bereikte in de nacht van donderdag op vrijdag al de derde ronde. De Wateringse, die in de eerste ronde een bye had, versloeg de pas zeventienjarige Chinese Wang Xiyu.

Vorige maand stonden Bertens en Kuzmová in Dubai ook al tegenover elkaar. Toen verloor de mondiale nummer acht in drie sets.

Vorig jaar strandde Bertens in de derde ronde in Miami tegen Venus Williams. Dat houdt in dat de Zuid-Hollandse ditmaal veel punten voor de wereldranglijst kan pakken.

In Miami komt Bertens voorlopig voor de laatste keer in actie op hardcourt, want in april begint het gravelseizoen met het toernooi in Charleston. Ze schreef het toernooi in de Verenigde Staten vorig jaar op haar naam en heeft daar dus de nodige punten te verdedigen.

Viktória Kuzmová. (Foto: ANP)