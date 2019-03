Tennisster Kiki Bertens heeft zich vrijdag eenvoudig geplaatst voor de volgende ronde van het toptoernooi in Miami. Ze versloeg in de tweede ronde de Chinese Xiyu Wang in twee sets: 6-4 6-1.

Het was de eerste keer dat de twee tennissters tegenover elkaar stonden.

De als zevende geplaatste Bertens zegevierde na ongeveer een uur en tien minuten van de pas 17-jarige Wang, die meedeed op een wildcard. Bertens had in de eerste ronde vrijaf.