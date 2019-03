Kiki Bertens heeft zich vrijdag eenvoudig geplaatst voor de derde ronde van het WTA-toernooi in Miami. Ze versloeg de Chinese Xiyu Wang in twee sets: 6-4 en 6-1.

De als zevende geplaatste Bertens, die in de eerste ronde een bye had, zegevierde na een uur en tien minuten. De pas zeventienjarige Wang deed in Miami mee op een wildcard.

In de volgende ronde staat Bertens tegenover de Russin Anastasia Pavlyuchenkova of de Slowaakse Viktória Kuzmová, die elkaar later treffen in de tweede ronde.

Pavlyuchenkova, de nummer 33 van de wereld, is geen onbekende voor Bertens. Ze schakelde de Nederlandse eerder dit jaar uit op de Australian Open. Begin februari zette Bertens dat recht in de kwartfinales van het toernooi in Sint-Petersburg.

Het toernooi in Miami is zeer sterk bezet, want de gehele top tien van de wereldranglijst is present. Vorig jaar ging de zege op het Amerikaanse hardcourt naar Sloane Stephens, die in de finale van Jelena Ostapenko won.

Bertens kan punten pakken voor wereldranglijst

Tijdens de vorige editie strandde Bertens in de derde ronde tegen Venus Williams, wat betekent dat de 27-jarige Wateringse ditmaal veel punten voor de wereldranglijst kan pakken.

In Miami komt Bertens voorlopig voor de laatste keer in actie op hardcourt, want in april begint het gravelseizoen met het toernooi in Charleston.

De kopvrouw van het Nederlandse tennis schreef het toernooi in de Verenigde Staten vorig jaar op haar naam en heeft daar dus de nodige punten te verdedigen.