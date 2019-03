Robin Haase heeft donderdag zonder veel moeite de tweede ronde van het Masters-toernooi in Miami bereikt. De Hagenaar rekende op het Amerikaanse hardcourt af met Lukás Lacko.

De 31-jarige Haase had een uur en elf minuten nodig om zijn leeftijdsgenoot Lacko te verslaan: 6-2 en 6-4. De Slowaakse qualifier is de nummer 130 van de wereld en staat daarmee 65 plekken lager op de mondiale ranglijst dan de Nederlander.

Voor Haase is het de vierde keer op rij dat hij de eerste ronde in Miami overleeft. De kopman van het Nederlandse tennis kwam bij zijn negen eerdere deelnames nooit verder dan de tweede ronde. De laatste twee edities werd hij in die fase van het toernooi uitgeschakeld door de Argentijn Juan Martín del Potro.

Voor een plek in de derde ronde neemt Haase het op tegen Gaël Monfils. De als zestiende geplaatste Fransman, die in februari het ABN AMRO World Tennis Tournament op zijn naam schreef, had een bye in de eerste ronde.

Haase slaat meerdere breakpoints weg

Haase kende een uitstekend begin van zijn eerste partij in Miami, want hij pakte direct de eerste game met een break. Nadat hij ook op 3-1 toesloeg op de service van Lacko leek de Hagenaar eenvoudig uit te lopen naar setwinst. De Slowaak kreeg op 5-2 weliswaar nog twee breakpoints, maar Haase sloeg die weg en pakte de set.

In het tweede bedrijf ging het niet veel beter met de opslag van Haase. Hij gaf in zijn eerste servicegame direct drie breakpoints weg, maar toonde veerkracht en kwam alsnog op 1-1.

Lacko verloor vervolgens wél zijn servicegame en die ene break was voor Haase genoeg om ook de tweede set en daarmee de wedstrijd in zijn voordeel te beslissen.