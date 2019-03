Simona Halep heeft na een maand een nieuwe coach gevonden. De Roemeense nummer drie van de wereld gaat in zee met haar landgenoot Daniel Dobre.

Dobre is de opvolger van de Belg Thierry van Cleemput, van wie ze al na enkele weken afscheid nam. Volgens de voormalig nummer één van de wereld ontbrak de chemie.

Van Cleemput was op zijn beurt de opvolger van Darren Cahill, die de afgelopen vier jaar als coach van Halep fungeerde. De Australiër stopte eind vorig jaar omdat hij meer tijd met zijn familie wilde doorbrengen.

De winnares van Roland Garros hoopt met Dobre het goede gevoel weer terug te vinden. "We hebben in het verleden al vaker samengewerkt, zelfs toen ik nog met Cahill trainde. Hij kent me goed en ik ben blij met deze beslissing."

De 27-jarige Roemeense speelt deze week in Miami. Ze wordt in de Verenigde Staten voor het eerst bijgestaan door Dobre. Halep verwacht op technisch vlak geen wonderen.

"Na twintig jaar trainen is er niet veel dat je technisch of tactisch kan veranderen. Voor mij is het belangrijkste dat ik een klik heb met een coach. Het is een heel fijn gevoel op de baan als je een coach hebt, die in je gelooft."