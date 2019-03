De voor velen nog onbekende Bianca Andreescu (18) schreef zondag geschiedenis door als jongste tennisster deze eeuw het prestigieuze toernooi van Indian Wells op haar naam te schrijven. Oud-tennisser en televisiecommentator John van Lottum heeft hoge verwachtingen van de Canadese belofte, die in twee maanden tijd 128 plekken op de WTA-ranking steeg.

"Dit is te gek voor woorden", zei een emotionele Andreescu zondag na haar verrassende en zwaarbevochten overwinning op Angelique Kerber (6-4, 3-6 en 6-4). "Ik heb deze week tegen vrouwen gespeeld die ik vaak alleen op televisie zie en ben nog nooit zó ver gekomen op een toernooi. Dit is een sprookje en een droom die uitkomt."

Het contrast kan niet groter zijn voor de pas achttienjarige Andreescu. De Canadese begon het jaar als nummer 152 van de wereld zonder ook maar één WTA-titel op zak; twee maanden later staat ze bekend als de jongste winnares van Indian Wells sinds Serena Williams in 1999 én is ze de mondiale nummer 24.

"Bij de vrouwen is Andreescu absoluut het grootste talent op dit moment", benadrukt Van Lottum (42), die zondagavond als commentator verslag deed van de historische finale, in gesprek met NUsport.

"Ze is onbevangen, beheerst nagenoeg alle slagen en legt veel variatie in haar spel. Op dit type tennisster zat ik wel een beetje te wachten in het huidige vrouwentennis. Als ik zie dat ik commentaar mag doen van een partij met Andreescu, dan weet ik in ieder geval dat ik een mooie wedstrijd te zien krijg. Ze is heel compleet."

Bianca Andreescu met haar trofee van Indian Wells. (Foto: Pro Shots)

'Afwachten hoe ze met nieuwe status omgaat'

Andreescu mocht met een wildcard meedoen aan Indian Wells en groeide na een moeizame openingspartij uit tot dé verrassing van het toernooi. Ze rekende af met onder anderen toptwintigspeelsters Qiang Wang, Garbiñe Muguruza en Elina Svitolina en completeerde haar sterke toernooi in de finale met een zwaarbevochten zege op drievoudig Grand Slam-winnares Kerber.

Daarmee trad Andreescu in de voetsporen van Naomi Osaka, die vorig jaar in Indian Wells eveneens de eerste titel uit haar loopbaan veroverde en daarna in rap tempo uitgroeide tot topspeelster. De Japanse won in 2018 nog de US Open, schreef begin dit jaar de Australian Open op haar naam en mag zich momenteel de nummer één van de wereld noemen.

Van Lottum vindt de vergelijking met Osaka terecht. "Ook Andreescu is in staat om dit jaar nog een Grand Slam winnen. Osaka is fysiek wel verder, terwijl Andreescu echt nog een stuk fitter kan worden. Daarnaast is het natuurlijk afwachten hoe ze met haar nieuwe status omgaat."

"Twee maanden geleden was ze onbekend en nu wil de hele wereld iets van haar", verklaart de oud-tennisser, die op het hoogtepunt van zijn loopbaan de nummer 62 van de wereld was. "Het is belangrijk dat ze niet naast haar schoenen gaat lopen. Ze oogt wel heel volwassen en mentaal sterk. Andreescu laat zich niet snel van de wijs brengen en zal er nu alles aan willen doen om zich in de absolute top te vestigen."

Bianca Andreescu kan haar zege op Indian Wells amper geloven. (Foto: Pro Shots)

Profiel Bianca Andreescu Geboortedatum: 16 juni 2000 (18)

Nationaliteit: Canadese

Lengte: 1,65 meter

WTA-titels: 1

Spel: Rechtshandig

WTA-ranking: 24

'Andreescu oogt heel volwassen'

Hoewel Andreescu door haar toernooizege in Indian Wells nu pas echt bekend is bij het grote publiek, komt haar opmars niet geheel onverwachts. Ze won begin dit jaar in het Nieuw-Zeelandse Auckland van onder anderen Venus Williams en Caroline Wozniacki en is de enige speelster in het WTA-circuit die al op 28 overwinningen staat dit jaar.

Het Canadese talent, de eerste met een wildcard toegelaten tennisster ooit die Indian Wells wint, vertelde vorige week dat haar ochtendritueel helpt om goed te presteren op de baan. "Het eerste wat ik doe ik als ik wakker word, is mediteren. Ik kijk niet op mijn telefoon, maar pak vijftien minuten om rustig aan de dag te beginnen", aldus Andreescu bij WTA Insider.

"Het helpt echt als ik in de ochtend visualiseer dat ik een goede dag ga krijgen. Ik zie in mijn omgeving dat veel mensen hard werken om fysiek sterk te worden, maar ik denk dat het mentale aspect nog veel belangrijker is. Je mentale toestand bepaalt immers je fysieke gesteldheid."

Deze week hoopt Andreescu haar titel in Indian Wells een vervolg te geven op het hardcourt van Miami, waar alle speelsters uit de top twintig acte de présence geven. Op langere termijn is het doel om net als Osaka uit te groeien tot een van de beste tennissters ter wereld, maar de Canadese revelatie houdt ook een slag om de arm.

"Osaka is een inpsiratie voor mij, want het was geweldig om te zien hoe ze vorig jaar zegevierde in Indian Wells en daarna twee Grand Slam-titels pakte. Maar op dit moment wil ik eigenlijk niet eens weten wat de toekomst brengt. Nu wil ik vooral genieten, want straks kan alles weer anders zijn."

Bianca Andreescu is de op drie na jongste Indian Wells-winnares. (Foto: Getty Images)