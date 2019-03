Kiki Bertens is op de maandag verschenen WTA-ranking een plek gezakt. De Westlandse, die vorige week tot de achtste finales reikte op het prestigieuze toernooi van Indian Wells, is nu de nummer acht van de wereld. Bij de mannen steeg Robin Haase drie posities.

De 27-jarige Bertens werd vorige week in de vierde ronde van Indian Wells uitgeschakeld door de Spaanse Garbiñe Muguruza. De Nederlandse noteerde haar beste resultaat ooit op het Amerikaanse hardcourt en pakte de nodige punten voor de ranking, maar zakt toch een plek door de sterke prestaties van Angelique Kerber.

De 31-jarige Duitse passeerde Bertens op de ranglijst toen ze vrijdag ten koste van Venus Williams de halve finales bereikte. Kerber stootte vervolgens ook door tot de eindstrijd - het was de eerste keer dat ze tot de finale reikte in Indian Wells - en daarin dolf ze het onderspit tegen de pas achttienjarige Bianca Andreescu.

Drievoudig Grand Slam-winnares Kerber stijgt ondanks haar verloren finale vier plekken op de ranking en mag zich nu de nummer vier van de wereld noemen. Naomi Osaka is nog steeds de nummer één, al verloor ze in Indian Wells veel punten. De Japanse won het toernooi vorig jaar, maar strandde dit keer al in de achtste finales.

De Tsjechische Petra Kvitová is de nieuwe nummer twee van de wereld en heeft dat met name te danken aan het feit dat de Roemeense Simona Halep veel punten verloor. De Canadese verrassing Andreescu steeg door haar winst in Indian Wells maar liefst 36 posities en is nu de nummer 24 van de wereld.

Top tien WTA-ranking 1. Naomi Osaka - 5.991 punten

2. Petra Kvitová - 5.550 punten

3. Simona Halep - 5.457 punten

4. Angelique Kerber - 5.315 punten

5. Elina Svitolina - 5.225 punten

6. Sloane Stephens - 5.222 punten

7. Karolína Plisková - 5.145 punten

8. Kiki Bertens - 4.995 punten

9. Aryna Sabalenka - 3.620 punten

10. Serena Williams - 3.406 punten

Bertens is nu de nummer acht van de wereld. (Foto: ANP)

Bertens doet deze week mee in Miami

Bertens begon 2019 als nummer negen van de wereld, mocht zich vanaf eind januari de mondiale nummer acht noemen en steeg eind februari naar de historische zevende positie op de ranking. Dat is nog steeds de beste notering uit haar loopbaan.

Betty Stöve is de enige Nederlandse tennisster die ooit in de top vijf van de wereldranglijst stond. De nu 73-jarige Rotterdamse bezette in 1977 de vijfde positie op de ranking.

Deze week krijgt Bertens opnieuw de kans om punten te pakken voor de WTA-ranking, want ze doet net als alle andere toppers mee aan het toernooi van Miami. Vorig jaar werd ze in de derde ronde uitgeschakeld door Venus Williams.

In Miami komt Bertens voorlopig voor de laatste keer in actie op hardcourt, want in april begint het gravelseizoen met het toernooi in Charleston. De kopvrouw van het Nederlandse tennis schreef het toernooi in de Verenigde Staten vorig jaar op haar naam en heeft daar dus de nodige punten te verdedigen.

Bertens komt deze week in actie in Miami. (Foto: ANP)

Thiem stijgt naar vierde plek op ATP-ranking

Bij de mannen veranderde er niks in de top drie van de ranking, maar daaronder wel. Dominic Thiem schreef zondag (lokale tijd) voor het eerst in zijn loopbaan het Masters-toernooi van Indian Wells op zijn naam en steeg daardoor naar de vierde plek op de wereldranglijst.

Grootste daler in de top tien is Juan Martín Del Potro. De Argentijn was door een blessure niet van de partij in Indian Wells en verloor daardoor veel punten, want hij schreef het Amerikaanse hardcourttoernooi vorig jaar nog op zijn naam. Del Potro zakte drie plekken en is nu de nummer acht van de wereld.

Robin Haase steeg drie plekken naar de 65e positie op de ranking. De 31-jarige Hagenaar overleefde in Indian Wells de eerste ronde, maar werd vervolgens uitgeschakeld door de Rus Andrey Rublev.

Novak Djokovic is bij de mannen nog altijd de aanvoerder van de wereldranglijst. De Serviër geniet een ruime voorsprong op nummer twee Rafael Nadal en nummer drie Alexander Zverev.

Top tien ATP-ranking 1. Novak Djokovic - 10.990 punten

2. Rafael Nadal - 8.725 punten

3. Alexander Zverev - 6.630 punten

4. Dominic Thiem - 4.755 punten

5. Roger Federer - 4.600 punten

6. Kei Nishikori - 4.235 punten

7. Kevin Anderson - 4.115 punten

8. Juan Martín Del Potro - 3.585 punten

9. John Isner - 3.485 punten

10, Stéfanos Tsitsipás - 3.160 punten

Thiem met zijn trofee van Indian Wells. (Foto: Pro Shots)