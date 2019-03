Bianca Andreescu heeft zondag haar razendsnelle doorbraak aan het begin van dit tennisseizoen bekroond met haar eerste WTA-titel. De pas achttienjarige Canadese won in de finale van het grote toernooi van Indian Wells van Angelique Kerber.

Andreescu had 2 uur en 20 minuten nodig om af te rekenen met de dertien jaar oudere Kerber: 6-4, 3-6 en 6-4. Ze is de eerste met een wildcard toegelaten tennisster die de eindzege pakt in Californië.

Andreescu is de afgelopen maanden bijna vanuit het niets naar de top van het vrouwentennis gestegen. De Canadese, die het seizoen begon op de 152e plek op de wereldranglijst, stond begin januari in Auckland voor het eerst in een WTA-finale.

Ze verloor in Nieuw-Zeeland in drie sets van de Duitse Julia Görges, maar dat is slechts één van haar drie nederlagen in 2019. Daar staan nu 22 overwinningen tegenover. Het grote talent, dat in de finale liefst 44 winners sloeg, stijgt maandag op de mondiale ranking van 60 naar 24.

Kerber is maandag de nieuwe nummer vier van de wereld. Kiki Bertens, die in Indian Wells in de achtste finales werd uitgeschakeld, zakt door de goede prestaties van de Duitse in de VS van de zevende naar de achtste plaats.

Angelique Kerber verloor haar eerste finale in Indian Wells. (Foto: ANP)

Andreescu geeft ondanks vermoeidheid niet op

Andreescu en Kerber speelden zondag beiden voor het eerst een finale in Indian Wells, maar daarmee hielden de vergelijkingen tussen de twee wel op. Voor drievoudig Grand Slam-winnares Kerber was het haar 29e finale op het hoogste niveau, terwijl Andreescu pas voor de tweede keer in een eindstrijd stond.

De onervaren Canadese leek geen last te hebben van zenuwen, want ze brak Kerber direct in de eerste game. Ze behield zelf al haar servicegames in de eerste set, waardoor ze op een 1-0-voorsprong kwam.

Ook in de tweede set waren de breakpunten schaars op het Amerikaanse hardcourt, maar in de vierde game sloeg Kerber wel toe op de opslag van Andreescu. Dat was genoeg om op 1-1 in sets te komen.

In de derde set sloeg de vermoeidheid toe bij Andreescu, die haar zevende wedstrijd speelde in twaalf dagen tijd. De Canadese verloor haar service op 2-2, wat het einde leek van haar titelaspiraties. "Ik kan bijna niet meer bewegen", zei ze tegen haar coach Sylvain Bruneau.

Bruneau gaf vervolgens een peptalk en die hielp, want Andreescu won drie games op rij. Ze mocht daardoor bij een 5-3-voorsprong serveren voor de zege, maar ondanks drie matchpoints werd ze gebroken. Een game later maakte de nieuwe ster van het vrouwentennis het op haar vierde wedstrijdpunt wel af.

Een peptalk van coach Sylvain Bruneau speelde een rol in de zege van Bianca Andreescu. (Foto: VI Images)