Rafael Nadal heeft zich zaterdag geblesseerd afgemeld voor zijn partij tegen Roger Federer in de halve finales van het Masters-toernooi in Indian Wells. De Zwitser is daardoor zeker van de finale en speelt daarin tegen Dominic Thiem.

De 32-jarige Nadal, die de laatste vier had bereikt door zonder setverlies te winnen van Jared Donaldson, Diego Schwartzman, Filip Krajinovic en Karen Khachanov, kampt niet voor het eerst in zijn carrière met een blessure aan zijn knie.

Nadal en Federer, samen goed voor 37 Grand Slam-zeges, zouden voor de 39e keer tegenover elkaar staan. De onderlinge stand is 23-15 in het voordeel van de Spanjaard, maar Federer won de laatste vijf ontmoetingen.

De 37-jarige Zwitser won het BNP Paribas Open, zoals het toernooi van Indian Wells officieel heet, vijf keer. Vorig jaar verloor hij de finale van Juan Martín del Potro. In de eindstrijd treft hij ditmaal Dominic Thiem of Milos Raonic.

Nadal was drie keer de beste in Indian Wells. Hij schreef het toernooi in 2007, 2009 en 2013 op zijn naam.

Vreugde bij Thiem na zijn zege op Raonic. (Foto: ANP)

Thiem wint voor het eerst set tegen Raonic

Thiem plaatste zich zaterdag voor het eerst in zijn loopbaan voor de finale van Indian Wells. De als zevende geplaatste Oostenrijker versloeg in de halve eindstrijd Milos Raonic met 7-6 (3), 6-7 (3) en 6-4.

De 25-jarige Thiem had nog nooit een set gewonnen van Raonic, die in 2016 de twee onderlinge ontmoetingen - op de ATP World Tour Finals en in Cincinnati - de sterkste was.

Dat hij nu heeft gewonnen van Raonic is een lichtpunt in een tot dusver matig seizoen voor Thiem. Op de Australian Open verloor hij in de tweede ronde en op zijn vorige toernooi, in Rio de Janeiro, ging hij in de openingsronde onderuit.

De finale tussen Thiem en Federer wordt zondag gespeeld, na de eindstrijd van de vrouwen. De Duitse Angelique Kerber treft daarin de Canaese Bianca Andreescu.