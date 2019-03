Roger Federer heeft vrijdag voor de twaalfde keer in zijn carrière de halve finales op het Masterstoernooi van Indian Wells gehaald. De Zwitser was in Californië met 6-4 en 6-4 te sterk voor Hubert Hurkacz.

Federer neemt het in de halve eindstrijd mogelijk op tegen zijn rivaal Rafael Nadal. De Spanjaard speelt later op vrijdag in de kwartfinales tegen Karen Khachanov. In de andere halve finale van het hardcourttoernooi staat Dominic Thiem tegenover Milos Raonic.

De 37-jarige Federer neemt voor de negentiende keer deel aan het toernooi in Indian Wells, waarmee hij een record in handen heeft. Hij deelt met vijf toernooioverwinningen een ander record met Novak Djokovic, die in de huidige editie al in de derde ronde sneuvelde.

Federer, de nummer vier van de wereld, had tegen de 22-jarige Hurkasz (67e op de wereldranglijst) aan drie breakpoints voldoende om zijn tegenstander tweemaal te breken. Op zijn eigen service hoefde Federer maar twee breakkansen toe te staan, maar Hurkacz kon die niet benutten.