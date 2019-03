The Dutch Open in Amersfoort keert komende zomer als Challenger-toernooi terug op de tenniskalender als vervanger van The Hague Open, die komende zomer niet doorgaat.

The Dutch Open had jarenlang de status van een ATP-toernooi en kende in 2008 zijn laatste editie. Nu keert het jaarlijks terugkerende evenement dus terug op de kalender als Challenger, het op een na hoogste niveau.

Het nieuws komt twee dagen nadat bekend werd dat The Hague Open komende zomer niet doorgaat, omdat de organisatie niet meer kan voldoen aan de regels van de ATP. Het zou de 27e editie worden van het Challenger-toernooi in Scheveningen.

"Helaas hebben veranderingen vanuit de ATP en een afname in de financiële inkomsten ertoe geleid dat een toernooi met zo veel traditie geen doorgang kan vinden. Wel zijn we blij om te zien dat dit ATP Challenger-toernooi voort wordt gezet in Amersfoort", zegt technisch directeur Jacco Eltingh van de KNLTB vrijdag.

"Voor het toptennis in Nederland is het mooi dat nationale en internationale spelers zich tijdens dit toernooi met elkaar kunnen meten. Ook voor het creëren van meer aandacht voor tennis is het belangrijk dat het toernooi behouden blijft. Amersfoort is bovendien een echte tennisstad."

The Dutch Open staat komende zomer van 15 tot en met 21 juli op het programma en wordt georganiseerd door tennisvereniging ALTA, waar gravelbanen liggen.