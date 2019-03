Roger Federer en Rafael Nadal hebben woensdag eenvoudig de kwartfinales van het Masters-toernooi van Indian Wells bereikt. De Zwitser versloeg de Brit Kyle Edmund en de Spanjaard rekende overtuigend af met de Serviër Filip Krajinovic.

De 37-jarige Federer ontdeed zich in twee sets van de dertien jaar jongere Edmund: 6-1 en 6-4. De partij op het Californische hardcourt duurde iets meer dan een uur.

De nummer vier van de wereld begon uitstekend aan zijn partij en had in een mum van tijd een 4-0-voorsprong te pakken. Edmund won in het vervolg van de set slechts één game.

In de tweede set kon de mondiale nummer 23 tot en met de vierde game gelijke tred houden. Daarna zorgde Federer voor de beslissende break en gaf hij de overwinning niet meer uit handen.

Federer staat in de kwartfinales tegenover de Pool Hubert Hurkacz. De nummer 67 van de wereld verraste bij de laatste zestien de Canadees Denis Shapovalov.

Vorig jaar haalde Federer de finale in Indian Wells, waarin hij zijn meerdere moest erkennen in Juan Martín Del Potro. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar won het prestigieuze toernooi in 2004, 2005, 2006, 2012 en 2017.

Rafael Nadal gaat voor zijn vierde eindzege in Indian Wells. (Foto: ANP)

Nadal rekent in twee sets af met Krajinovic

Eerder op de dag versloeg de 32-jarige Nadal de vijf jaar jongere Krajinovic, de mondiale nummer 113, met 6-3 en 6-4. De partij nam zo'n anderhalf uur in beslag.

In de eerste set had de de nummer twee van de wereld meteen een break te pakken. Krajinovic herstelde het evenwicht even later, maar hij kwam een tweede break tegen niet meer te boven.

In het tweede bedrijf nam Nadal in de derde game een break voorsprong en die gaf de zeventienvoudig Grand Slam-winnaar niet meer uit handen.

Nadal stuit in de kwartfinales op de Rus Karen Khachanov, die 6-4 en 7-6 (1) te sterk was voor de Amerikaan John Isner.

Vorig jaar moest Nadal Indian Wells laten schieten vanwege een bovenbeenblessure. Hij schreef het toernooi in 2007, 2009 en 2013 op zijn naam.

Filip Krajinovic is de nummer 112 van de wereld. (Foto: ANP)