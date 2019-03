Kiki Bertens heeft zich dinsdag niet geplaatst voor de kwartfinales van het prestigieuze WTA-toernooi van Indian Wells. De 27-jarige tennisster was in een marathonpartij niet opgewassen tegen Garbiñe Muguruza.

Bertens knokte voor wat ze waard was, maar na 2 uur en 27 minuten moest ze haar meerdere erkennen in Muguruza: 7-5, 1-6 en 4-6.

De Nederlandse nummer zeven van de wereld stond voor het eerst in haar carrière bij de laatste zestien bij het toernooi dat ook wel het 'vijfde Grand Slam' wordt genoemd. Muguruza, die twintigste staat op de wereldranglijst, evenaart haar beste resultaat in Indian Wells met een plek in de kwartfinales.

Daarin treft de 25-jarige Spaanse het Canadese talent Bianca Andreescu. Zij rekende in de vierde ronde in twee sets af met de als achttiende geplaatste Chinese Wang Qiang (7-5 en 6-2).

Bertens strandde vorig jaar in de tweede ronde bij het BNP Paribas Open, zoals het toernooi officieel heet. De Wateringse pakt daardoor punten voor de wereldranglijst.

Mogelijk zakt ze wel een plaatsje, want Elina Svitolina (de mondiale nummer zes) en Angelique Kerber (WTA-8) wonnen later op de dag wél hun vierderondepartij in Californië. Kerber steekt Bertens bij een nieuwe zege voorbij op de ranking.

Garbiñe Muguruza staat voor de tweede keer in de kwartfinales in Indian Wells. (Foto: ANP)

Spannend en regelmatig hoogstaande partij

Bertens en Muguruza maakten er dinsdag een spannend en regelmatig hoogstaand duel van in Stadium 1.

De Spaanse, die drie van de vorige vier duels met de Nederlandse had verloren, kwam in de eerste set met 1-3 en 3-5 voor, maar ze wist niet door te drukken. Bertens won vier games op rij en stond na een uur en tien minuten op een 1-0-voorsprong in sets.

In de tweede set ging het niveau van Muguruza omhoog en begon Bertens wat meer fouten te maken (twaalf in de hele set). De voormalige winnares van Roland Garros (2016) en Wimbledon (2017) brak Bertens drie keer, waardoor er een beslissende set moest komen.

Na een peptalk van Bertens' coach Raemon Sluiter was de partij in het derde bedrijf weer in evenwicht. De Wateringse plaatste op 1-1 de eerste break van de set, maar ze verloor vervolgens direct haar eigen servicegame. Een break bij een 4-5-achterstand kostte Bertens de wedstrijd.

Kiki Bertens reist nu naar Florida voor het Miami Open. (Foto: ANP)