Kiki Bertens heeft zondag de achtste finales van het WTA-toernooi in Indian Wells bereikt. De Wateringse rekende in de derde ronde moeizaam af met de Britse Johanna Konta.

De 27-jarige Bertens was met 7-6 (10) en 6-4 te sterk voor de even oude Konta. De partij op het Californische hardcourt nam iets meer dan twee uur in beslag.

Voor Bertens is het de eerste keer dat ze de achtste finales bereikt in Indian Wells. Haar beste prestatie bij dit prestigieuze toernooi leverde ze in 2017, toen ze de derde ronde haalde.

Bij de laatste zestien speelt Bertens tegen Garbiñe Muguruza. De Spaanse zag Serena Williams opgeven in de tweede set. Op dat moment leidde Muguruza met 6-3 en 1-0.

Vorig jaar werd Bertens in de tweede ronde van Indian Wells nog uitgeschakeld door Serena Williams. Daardoor heeft de kopvrouw van het Nederlandse tennis dit jaar niet veel punten te verdedigen en kan ze mogelijk stijgen op de wereldranglijst.

Kiki Bertens moet tot het uiterste gaan in de openingsset. (Foto: ANP)

Bloedstollende tiebreak beslist eerste set

Bertens had het bijzonder lastig met Konta in de eerste set. Ze kwam op 2-1 weliswaar een break voor, maar de Engelse herstelde het evenwicht een game later.

Daarna verliep de set volgens service, waardoor een tiebreak de doorslag moest geven. In die bloedstollende tiebreak werkte de nummer zeven van de wereld drie setpunten weg en sloeg ze zelf bij 11-10 wel toe op haar derde setpunt.

Ook het tweede bedrijf zorgde voor een gelijkopgaande strijd. In de openingsgame overleefde Bertens een breakpoint en even later verzuimde ze er zelf twee te benutten.

Op 4-4 sloeg de Zuid-Hollandse op vierde breakkans wel toe, waarna ze de partij uitserveerde en op haar derde matchpoint besliste.

Johanna Konta moet zich na iets meer dan twee uur gewonnen geven. (Foto: ANP)