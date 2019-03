Robin Haase heeft zich zondag niet weten te plaatsen voor de derde ronde van het Masters-toernooi van Indian Wells. De Hagenaar moest in drie sets zijn meerdere erkennen in de Rus Andrey Rublev.

De 31-jarige Haase ging met 3-6, 6-3 en 3-6 onderuit tegen de tien jaar jongere Rublev. De partij op het Amerikaanse hardcourt duurde zo'n twee uur.

In de eerste ronde was Haase nog te sterk voor de Oezbeek Denis Istomin. Vorig jaar miste hij het toernooi in Indian Wells door ziekte.

Door de nederlaag slaagde de nummer 68 van de wereld er niet in om zijn beste prestatie in Californië te evenaren. Die zette hij in 2015 neer, toen hij de derde ronde bereikte dankzij een zege op Stan Wawrinka.

Haase verliest eerste vier games in openingsset

Haase begon matig aan zijn partij tegen Rublev, die als lucky loser tot het hoofdtoernooi werd toegelaten. Hij verloor zijn eerste twee servicegames en kwam met 0-4 achter.

De Nederlander brak wel twee keer terug, maar leverde tussen die twee breaks door voor de derde maal zijn opslag in. Rublev serveerde de set uit na twee breakpoints weggewerkt te hebben.

In het tweede bedrijf ging het lang gelijk op, maar sloeg Haase in de achtste game op zijn derde breakpoint toe. Vervolgens serveerde hij de set probleemloos uit.

Rublev raakte hierdoor niet van slag en nam in de beslissende set direct een 2-0-voorsprong. De mondiale nummer 102, die in 2017 nog verrassend de kwartfinales van de US Open bereikte, gaf die voorsprong meteen weer weg.

Even later kwam Haase opnieuw terug van een break achterstand, maar een derde break kwam hij niet meer te boven. Op zijn eerste matchpoint maakte Rublev het karwei af.

Roger Federer heeft weinig problemen met Peter Gojowczyk. (Foto: ANP)

Federer wel naar derde ronde in Indian Wells

In tegenstelling tot Haase bereikte Roger Federer wel de derde ronde in Indian Wells. De als vierde geplaatste Zwitser versloeg de Duitser Peter Gojowczyk met 6-1 en 7-5.

Voor de 37-jarige Federer was het zijn eerste partij nadat hij vorige week in Dubai zijn honderdste titel in zijn carrière veroverde. Hij had in de eerste ronde in Indian Wells een bye.

In de derde ronde wacht Federer mogeljk een Zwitsers onderonsje met Stan Wawrinka. De nummer veertig van de wereld moet daarvoor wel afrekenen met de Hongaar Martón Fucsovics.