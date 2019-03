Kiki Bertens heeft zich gemakkelijk geplaatst voor de derde ronde van het prestigieuze toernooi van Indian Wells. De nummer zeven van de wereld won eenvoudig van Magda Linette uit Polen. In het mannentoernooi slaagde Robin Haase erin de tweede ronde te bereiken door een zege op de Oezbeek Denis Istomin.

Bertens, die in de eerste ronde een bye had, had iets meer dan vijf kwartier nodig om Linette aan de kant te zetten. De als zevende geplaatste Nederlandse won met 6-4 en 6-1.

De Poolse staat op de wereldranglijst op de 92e plek, 85 plaatsen lager dan Bertens. Dat verschil was op het Californische hardcourt goed te merken. De 27-jarige Wateringse was slordig, maar hoefde tegen de even oude Linette niet haar beste spel te laten zien om de zege binnen te halen.

In de eerste set gaf Bertens nog bijna een ruime voorsprong helemaal weg. Linette kwam terug van 5-1 tot 5-4, voordat de pupil van coach Raemon Sluiter de set alsnog binnensleepte op eigen opslag.

Het verzet van de Poolse was in het tweede bedrijf gebroken. Een break in de vierde game was haar laatste wapenfeit, waarna Bertens makkelijk doorstoomde naar de overwinning.

Met het bereiken van de derde ronde evenaart Bertens haar beste prestatie in Indian Wells ooit. Ook in 2017 reikte ze zo ver.

Bertens in volgende ronde tegen Britse Konta

In de derde ronde speelt Bertens tegen Johanna Konta voor een plek in de achtste finales. De Britse was met 6-0 en 6-2 veel te sterk voor Su-Wei Hsieh.

De speelster uit Taipei staat hoger dan Konta op de wereldranglijst (27 om 45) en reikte vorige maand op het sterk bezette toernooi in Dubai nog tot de halve finales. Konta was haar echter op alle fronten de baas en kon na iets meer dan een uur de felicitaties in ontvangst nemen.

Mocht Bertens afrekenen met Konta, dan wacht in de achtste finales mogelijk een ontmoeting met Serena Williams. De Amerikaanse voormalig nummer één stuurde de Nederlandse vorig jaar in de tweede ronde nog naar huis.

Haase naar tweede ronde door zege op Istomin

Haase bereikte de tweede ronde van het Masterstoernooi door in twee sets van Istomin te winnen: 7-6 (2) en 6-1. Haase had slechts een uur en zestien minuten nodig om zich te ontdoen van de speler die 33 plaatsen lager dan hij staat op de wereldranglijst (68 om 101) en tegen wie hij een 100 procent-score had (drie zeges in drie onderlinge ontmoetingen).

De kopman van het Nederlandse tennis was vanaf het begin de betere speler, maar hij slaagde er in de eerste set niet in om afstand te nemen, waardoor er een tiebreak aan te pas moest komen.

Daarin lukte het Haase wel direct om het verschil te maken. Hij liep dankzij drie minibreaks uit naar 6-1 en gaf die comfortabele voorsprong niet meer uit handen.

Haase trok die lijn in de tweede set op overtuigende wijze door. Hij brak de zichtbaar mentaal aangeslagen Istomin zowel bij 2-1 als bij 4-1 en maakte het bij 5-1 op eigen service relatief eenvoudig af.

Haase in tweede ronde tegen Rublev

Haase neemt het in de tweede ronde op tegen de Rus Andrey Rublev. Die werd in de kwalificaties uitgeschakeld, maar vervangt als lucky loser de geblesseerde Spanjaard Pablo Carreño Busta.

Haase's beste prestatie in Indian Wells is het bereiken van de derde ronde in 2015. Hij verloor toen in dat stadium van het toernooi na een spannende driesetter van de Tsjech Lukas Rosol.

Haase kon ook wel weer een succesje gebruiken. Hij strandde in zijn laatste twee toernooien, in Dubai en in Rotterdam, meteen in de eerste ronde tegen respectievelijk de Wit-Rus Egor Gerasimov en de Kazak Mikhail Kukushkin.

Juan Martin del Potro is de titelverdediger in Indian Wells. De Argentijn won vorig jaar in de finale na drie sets van Roger Federer, die vorige week in Dubai zijn honderdste toernooizege boekte.