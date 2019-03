Rafael Nadal staat nog steeds achter de kritiek op Nick Kyrgios die hij onlangs uitte. De Spanjaard is wel van mening dat zijn woorden over de Australische 'enfant terrible' voor een deel uit hun verband zijn gerukt.

Nadal werd eind februari op het toernooi in het Mexicaanse Acapulco in de tweede ronde uitgeschakeld door Kyrgios, die zich tijdens de partij niet van zijn meest sympathieke kant liet zien. Hij klaagde over zijn fitheid, maakte ruzie met het publiek en zou bij zijn eigen opslag niet hebben gewacht tot Nadal klaarstond.

De 32-jarige Nadal noemde het gedrag van de talentvolle Australiër "respectloos". De Spanjaard benadrukte eveneens dat de 23-jarige Kyrgios de potentie heeft om Grand Slams te winnen en de nummer één van de wereld te worden, maar dat hij te weinig uit zijn carrière haalt.

Tijdens een persmoment in aanloop naar Indian Wells liet Nadal weten dat hij weinig begrijpt van de ophef.

"Ik heb nooit heel negatieve dingen gezegd over Nick, ook al heeft hij het wel persoonlijk opgevat. Ik deed mijn uitspraken in het Spaans en door de vertaling is het waarschijnlijk voor een deel uit zijn verband getrokken. Het meeste wat ik over hem zei, was positief."

Het persmoment van Nadal in Indian Wells was drukbezocht. (Foto: ANP)

'Kyrgios is voorbeeld voor de jeugd'

Kyrgios reageerde na de wedstrijd op de kritiek van Nadal door het spel van de huidige nummer twee van de wereld "traag" te noemen. De Spanjaard hoorde indirect van de reactie van Kyrgios, maar trekt zich daar verder niks van aan.

"Ik hoorde dat Nick het een en ander op sociale media heeft gezet, maar ik ben niet zo jong en kijk daar niet elke dag op", aldus Nadal, die desondanks opnieuw zijn vraagtekens plaatste bij het gedrag van Kyrgios.

"Nick moet zelf weten wat hij doet, maar er zijn wel dingen die hij beter kan aanpakken. Naar mijn mening heeft hij veel impact op de nieuwe generatie. Nick is jong en talentvol en het is belangrijk om een goed voorbeeld te zijn voor de jeugd."

Kyrgios staat al jaren bekend als groot tennistalent, maar slaagde er nog niet in de hoge verwachtingen waar te maken. De huidige nummer 33 van de wereld kwam op Grand Slam-toernooien nooit verder dan de kwartfinales en veroverde in zijn loopbaan tot dusver 'slechts' vijf ATP-titels.

Zowel Nadal als Kyrgios begint deze week aan het Masters-toernooi van Indian Wells. Beiden hebben een bye voor de eerste ronde. Nadal schreef het prestigieuze toernooi in de Verenigde Staten in 2007, 2009 en 2013 op zijn naam.