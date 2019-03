Andy Murray is redelijk positief gestemd over een rentree op de tennisbaan. De Schot, die in januari aankondigde uiterlijk na Wimbledon te stoppen, liet zich eind januari aan zijn gekwetste rechterheup opereren en voelt zich momenteel pijnvrij.

De 31-jarige Murray kampte al anderhalf jaar met een slepende heupblessure. Hoewel de Brit op Wimbledon afscheid wil nemen, benadrukte hij na zijn vroege uitschakeling op de Australian Open in januari dat de kans aanwezig is dat hij nooit meer op de baan verschijnt. Nu is hij hoopvoller gestemd.

"Het herstel gaat langzaam, maar wel goed", zei Murray woensdag bij een sponsorbijeenkomst tegen de BBC. "Ik heb in Australië al gezegd dat ik door wil gaan. Het probleem is alleen dat ik nog steeds niet weet wanneer ik mijn rentree kan maken."

"Ik voel me een stuk gelukkiger na deze operatie, maar het blijft afwachten. De kans dat ik op Wimbledon ga spelen, schat ik nog in op minder dan 50 procent. Ik mag in de eerste vier maanden na de operatie geen intensieve inspanning leveren. Na die periode kan ik pas beoordelen of ik weer op het hoogste niveau kan uitkomen."

Murray: 'Ik voel me een stuk gelukkiger." (Foto: ProShots)

Murray won 45 ATP-titels in loopbaan

De Amerikaanse dubbelspeler Bob Bryan onderging vorig jaar dezelfde operatie als Murray en stond vijf maanden later weer op de baan met zijn broer. In het enkelspel is het nooit eerder voorgekomen dat een speler na een vergelijkbare ingreep weer zijn rentree maakte op het hoogste niveau.

"Ik wil niet zeggen dat de kans groot is dat ik weer ga spelen, want ik heb geen voorbeeld waar ik me aan vast kan houden", onderstreepte Murray, die in zijn loopbaan in totaal 45 ATP-titels veroverde, waarvan drie Grand Slams.

"Wat wel hoop biedt, is dat mijn heup in de laatste achttien maanden in een heel slechte staat is geweest, maar dat ik wel in staat was om competitief te zijn en van heel goede spelers wist te winnen."

Murray schreef in zijn loopbaan twee keer Wimbledon op zijn naam (2013 en 2016) en won in 2012 de US Open. Op Roland Garros en de Australian Open reikte de voormalige nummer één van de wereld respectievelijk één en vijf keer tot de finale, maar daarin dolf hij telkens het onderspit.