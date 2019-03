Kiki Bertens neemt het deze week in haar eerste partij op het WTA Premier-toernooi van Indian Wells op tegen de Kroatische Petra Martic of de Poolse Magda Linette, zo heeft de loting in de Verenigde Staten dinsdag uitgewezen.

De als zevende geplaatste Bertens geniet in de eerste ronde een bye en hoeft daardoor pas in de tweede ronde in actie te komen. Martic is de nummer 38 van de wereld, Linette bezet de 92e positie op de WTA-ranking.

Bertens lijkt het verder niet te hebben getroffen met de loting. Als ze haar eerste partij doorkomt, dan wacht in de derde ronde mogelijk een krachtmeting met de Britse Johanna Konta. Daarna kan de Westlandse de als tiende geplaatste Serena Williams treffen in de achtste finales.

De 37-jarige Amerikaanse was vorig jaar verantwoordelijk voor de uitschakeling van Bertens in de tweede ronde. Door haar vroege nederlaag van vorig jaar kan de kopvrouw van het Nederlandse tennis dit jaar op Indian Wells veel punten pakken voor de WTA-ranking.

Bertens kan in Indian Wells veel punten pakken voor de ranking. (Foto: ProShots)

Bertens ook in actie in dubbelspel

Bertens mag zich op dit moment de nummer zeven van de wereld noemen, haar hoogste notering ooit. De Wateringse, die eind januari het toernooi van Sint-Petersburg op haar naam schreef, werd enkele weken geleden in Dubai al in de tweede ronde uitgeschakeld.

In tegenstelling tot veel andere toernooien dit jaar komt Bertens op Indian Wells ook in actie in het dubbelspel. De Westlandse vormt op het Amerikaanse hardcourt een duo met de Kroatische Donna Vekic. Ze nemen het in de eerste ronde op tegen Samantha Stosur en Shuai Zhang.

Bij het mannentoernooi neemt Robin Haase het in de eerste ronde op tegen een nog onbekende qualifier. Mocht de Hagenaar die partij overleven, dan wacht in de tweede ronde een krachtmeting met de Spanjaard Pablo Carreno Busta.

Het toernooi van Indian Wells is maandag officieel begonnen met de kwalificatieduels en duurt tot en met zondag 17 maart.