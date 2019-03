Roger Federer kan amper geloven dat hij zaterdag in Dubai de honderdste titel uit zijn loopbaan veroverde. De 37-jarige Zwitser voelt zich verzadigd en heeft geen behoefte om te jagen op het record van Jimmy Connors, die 109 toernooizeges boekte.

"Wat Jimmy heeft bereikt, is heel speciaal. Veel mensen zullen nu wel zeggen dat ik moet proberen om zijn record te breken, maar zo steek ik niet in elkaar", benadrukte Federer na zijn zege op de Griek Stéfanos Tsitsipás in Dubai (6-4 en 6-4).

"Ik heb inspiratie gehaald uit zijn vele toernooizeges, maar ik ben niet van plan om te jagen op elk bestaand record. Jimmy is een legende in het tennis, dus ik vind het prima als het record in zijn handen blijft. Op dit moment ben ik vooral blij met mijn honderdste."

In de historische finale was Federer veel te sterk voor de zeventien jaar jongere Tsitsipás (20), die geen enkele break wist te plaatsen. De voormalige nummer één van de wereld won niet alleen voor de honderdste keer een toernooi, maar stelde ook voor de achtste keer in zijn loopbaan de titel in Dubai veilig.

Roger Federer met de honderdste trofee uit zijn loopbaan. (Foto: ProShots)

'Dit is absoluut een droom die uitkomt'

Federer vindt het bizar dat hij achttien jaar na zijn eerste ATP-titel - in 2001 won de destijds negentienjarige Zwitser het indoortoernooi van Milaan - zijn honderdste zege kan vieren. "Ik weet nog dat ik in 2001 dolblij was met mijn eerste titel. Dat ik nu mijn honderdste heb behaald, is eigenlijk niet te geloven, ook al wist ik al een tijdje dat het mogelijk was", aldus Federer.

"Dit is een speciaal moment voor mij. Mensen zien natuurlijk alleen de speler die presteert, maar achter de schermen wordt zo veel werk verricht door heel veel mensen. Daarom wil ik hen allemaal heel erg bedanken. Dit is absoluut een droom die uitkomt."

Door zijn historische titel in Dubai zal Federer stijgen op de wereldranglijst. De routinier bezet op dit moment nog de zevende positie op de ATP-ranking, maar mag zich vanaf maandag de nummer vier van de wereld noemen.

Roger Federer boekt in Dubai de achtste titel uit zijn loopbaan. (Foto: ProShots)