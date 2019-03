Roger Federer heeft zaterdag historie geschreven door de honderdste toernooizege in zijn loopbaan te boeken. De 37-jarige Zwitser was in de finale in Dubai in twee sets te sterk voor de Griek Stéfanos Tsitsipás: 6-4 en 6-4.

Federer, die eind vorig jaar in het Zwitserse Bazel zijn 99e titel veroverde, is pas de tweede tennisser ooit die de grens van honderd titels haalt in het open tijdperk (vanaf 1968). Hij heeft nog negen toernooizeges nodig om de Amerikaan Jimmy Connors te evenaren (109 titels).

In de top tien van tennissers met de meeste toernooizeges staan naast Federer twee spelers die nog actief zijn. De 32-jarige Rafael Nadal heeft tachtig ATP-titels op zijn erelijst staan en Novak Djokovic (31) heeft er zeven minder dan de Spanjaard: 73.

De honderdste titel van Federer komt achttien jaar na zijn eerste toernooizege. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar veroverde in 2001 bij het indoortoernooi in Milaan op tapijt de eerste overwinning in zijn loopbaan. Hij boekte zijn meeste titels in Bazel en het Duitse Halle (ieder negen titels).

Tennissers met meeste toernooizeges 1. Jimmy Connors - 109 titels

2. Roger Federer - 100 titels

3. Ivan Lendl - 94 titels

4. Rafael Nadal - 80 titels

5. John McEnroe - 77 titels

6. Novak Djokovic - 73 titels

7. Pete Sampras - 64 titels

8. Björn Borg - 62 titels

9. Guillermo Vilas - 62 titels

10. André Agassi - 60 titels

Federer won in 2001 zijn eerste titel als prof. (Foto: ProShots)

Federer wint voor achtste keer in Dubai

Ook in Dubai boekte Federer vele successen. Het is nu al de achtste keer dat hij het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten op zijn naam schrijft, nadat hij in 2003, 2004, 2005, 2007, 2012, 2014 en 2015 ook al zegevierde.

Met zijn overwinning op de twintigjarige Tsitsipás nam Federer bovendien revanche voor zijn uitschakeling tijdens de laatste editie van de Australian Open. Tsitsipás, de nummer elf van de wereld, zorgde in januari voor een daverende verrassing door de Zwitser in de achtste finales te verslaan.

Door zijn historische titel in Dubai zal Federer stijgen op de wereldranglijst. De routinier bezet op dit moment nog de zevende positie op de ATP-ranking, maar mag zich vanaf maandag de nummer vier van de wereld noemen.

Roger Federer won het toernooi in Dubai voor de achtste keer. (Foto: ANP)

Federer veel te sterk voor Tsitsipás

Federer zette direct de toon in zijn eerste finale van 2019 door de eerste servicegame van Tsitsipás te winnen. De opslag van de Zwitserse nummer zeven van de wereld liep daarentegen uitstekend, wat ertoe leidde dat hij eenvoudig naar setwinst leek uit te lopen.

Op 5-4 werd Federer alsnog aan het wankelen gebracht nadat Tsitsipás zijn eerste twee breakpoints van de wedstrijd afdwong, maar de voormalige nummer één van de wereld toonde veerkracht en trok de game en daarmee ook de eerste set alsnog knap naar zich toe.

Ook in het tweede bedrijf kon Tsitsipás niet tippen aan Federer, die op de top van zijn kunnen speelde in Dubai. Hij won zijn eigen servicegames zeer eenvoudig en had aan één breakpoint op 4-4 genoeg om Tsitsipás voor de tweede keer op een break achterstand te zetten.

Federer serveerde de wedstrijd vervolgens in stijl uit met een love game en stelde zo de honderdste toernooizege uit zijn loopbaan veilig, waardoor hij zijn imposante loopbaan in de herfst van zijn carrière extra glans geeft.

Federer stijgt door zijn zege in Dubai naar de vierde plek op de ranking. (Foto: ProShots)