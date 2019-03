Roger Federer is nog één overwinning verwijderd van de honderdste toernooizege in zijn carrière. De Zwitser bereikte vrijdag de finale van het ATP-toernooi in Dubai.

De 37-jarige Federer versloeg bij de laatste vier de vijftien jaar jongere Borna Coric in twee sets: 6-2 en 6-2. De partij op het hardcourt in Dubai duurde iets meer dan een uur.

Om zijn honderdste titel te veroveren moet de nummer zeven van de wereld zaterdag in de finale afrekenen met Stéfanos Tsitsipás, die in de andere halve eindstrijd Gaël Monfils met 4-6, 7-6 (4) en 7-6 (4) de baas was.

Titelverdediger Federer werd vorige maand nog verrassend uitgeschakeld door Tsitsipás in de vierde ronde van de Australian Open. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar speelt in Dubai zijn eerste toernooi sinds die nederlaag.

Federer, die vorig jaar oktober in Bazel zijn voorlopig laatste titel pakte, kan het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten voor de achtste keer op zijn naam schrijven. Hij was in 2003, 2004, 2005, 2007, 2012, 2014 en 2015 de sterkste.

Borna Coric in actie tijdens zijn partij tegen Roger Federer. (Foto: ANP)

Federer heeft weinig problemen met Coric

In zijn halve finale kende Federer weinig problemen met Coric. Hij forceerde in de derde game de eerste break van de partij en liep snel uit naar een 5-1-voorsprong.

De Kroaat werkte in de zevende game nog twee setpunten weg, maar een game later moest de mondiale nummer dertien de eerste set wel afstaan.

In het tweede bedrijf nam Federer direct een break voorsprong en leverde Coric zijn service in de zevende game opnieuw in. De routinier serveerde de partij simpel uit en sloeg toe op zijn eerste matchpoint.