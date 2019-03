Roger Federer heeft zich geplaatst voor de halve finales van het ATP-toernooi van Dubai. De Zwitser versloeg donderdag de Hongaar Márton Fucsovics met 7-6 (6) en 6-4.

De 37-jarige Federer houdt zo zicht op de honderdste toernooizege in zijn carrière. Vorig jaar oktober pakte hij voor eigen publiek in Basel zijn voorlopig laatste titel.

De nummer zeven van de wereld speelt in de halve finale tegen Borna Coric (6). De andere halve eindstrijd gaat tussen Stéfanos Tsitsipás (5) en Gaël Monfils, die eerder deze maand het ABN AMRO-toernooi van Rotterdam op zijn naam schreef.

Federer, die zijn eerste toernooi speelt sinds zijn uitschakeling in de vierde ronde van de Australian Open, hoopt deze week voor de achtste keer de titel te pakken in Dubai. Hij won het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten in 2003, 2004, 2005, 2007, 2012, 2014 en 2015.

De partij moest tijdelijk worden onderbroken vanwege regenval. (Foto: ANP)

Federer werkt twee setpunten weg in openingsset

Tegen Fucsovics had Federer het in de eerste set behoorlijk lastig. Hij moest in de tiebreak twee setpunten wegwerken, waarna hij zelf op zijn eerste setpunt wel toesloeg.

In het tweede bedrijf nam de twintigvoudig Grand Slam-winnaar direct een break voorsprong, maar Fucsovics herstelde het evenwicht in de vierde game.

Op 4-4 leverde de mondiale nummer 35 opnieuw zijn opslag in. Federer maakte in de daaropvolgende servicegame geen fout en besliste de partij na bijna twee uur op zijn tweede matchpoint.