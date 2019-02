Rafael Nadal heeft geen goed woord over voor de manier waarop Nick Kyrgios woensdag op de baan stond tijdens hun tweederondepartij in het Mexicaanse Acapulco. De Spanjaard verloor van de Australiër in een partij die liefst drie uur duurde 3-6, 7-6 (2) en 7-6 (6).

"Kyrgios is een speler met veel talent, die de potentie heeft om Grand Slams te winnen en de nummer één van de wereld te worden. Maar hij heeft geen respect voor zijn tegenstanders, het publiek en zichzelf", oordeelde Nadal op zijn persconferentie.

De 23-jarige Kyrgios staat al lange tijd bekend als een groot talent, maar hij valt doorgaans vooral op door zijn gedrag. Het 'enfant terrible' liet zich ook tegen Nadal niet van zijn beste kant zien. Hij maakte ruzie met het publiek, verraste in de slotfase met een onderhandse service en zou in de beslissende tiebreak in de derde set bij een 4-6-achterstand niet hebben gewacht met serveren tot Nadal klaarstond.

Kyrgios liet zich tijdens de wedstrijd bovendien om uiteenlopende redenen meerdere keren behandelen. Hij gaf na afloop aan dat hij op had willen geven vanwege ziekte, maar dat hij door bleef tennissen omdat "de media het anders op zouden blazen".

Kyrgios schreeuwt het uit na het binnenhalen van de zege. (Foto: Getty Images)

Kyrgios trekt zich niets aan van kritiek Nadal

Na het beslissende punt in de derde set, vlak nadat de 32-jarige Nadal verzuimde een van zijn drie matchpoints te benutten, plaatste Kyrgios opzichtig zijn handen achter zijn oren om zijn gelijk te halen bij het publiek.

De huidige nummer 72 van de wereld werd geconfronteerd met de harde uitspraken van Nadal, maar trok zich daar niks van aan. "Rafa en ik verschillen van elkaar", zei Kyrgios. "Hij weet niet wat ik allemaal heb doorgemaakt en kent me sowieso niet, dus ik ga niet naar hem luisteren."

"Dit is de manier waarop ik speel. Hij is juist traag tussen de punten door en volgens de regels moet je spelen op het tempo van degene die serveert. Ik ga verder geen commentaar leveren op zijn spel in de wedstrijd."

Kyrgios, die in zijn loopbaan nog maar vier ATP-titels veroverde, neemt het in de kwartfinales in Acapulco op tegen de Zwitser Stan Wawrinka. In 2017 reikte Kyrgios tot de halve finales in Mexico en daarin was de Amerikaan Sam Querrey toen te sterk.