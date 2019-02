Rafael Nadal is woensdagavond (lokale tijd) verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Acapulco. De Spanjaard verloor op het Mexicaanse hardcourt in drie sets van Nick Kyrgios.

De 32-jarige Nadal kreeg in de beslissende tiebreak liefst drie matchpoints, maar de negen jaar jongere Kyrgios toonde veerkracht en besliste de partij na iets meer dan drie uur in zijn voordeel: 3-6, 7-6 (2) en 7-6 (6).

De Australiër, die tijdens de wedstrijd meerdere blessurebehandelingen onderging, neemt het in de kwartfinales op tegen Stan Wawrinka. De Zwitser rekende in de tweede ronde af met de Amerikaan Steve Johnson: 7-6 (5) en 6-4.

Nadal was als eerste geplaatst in Acapulco, waar hij voor het eerst in actie kwam sinds zijn verloren Australian Open-finale. De nummer twee van de wereld werd in januari in de eindstrijd in Melbourne weggespeeld door Novak Djokovic.

Door zijn uitschakeling in Mexico wacht Nadal nog op zijn eerste ATP-titel sinds augustus 2018, toen hij het Masters-toernooi van Toronto op zijn naam schreef.

Het was de vierde keer dat de zeventienvoudig Grand Slam-winnaar meedeed in Acapulco. Nadal won het toernooi in 2005 en 2013 en ging in 2017 in de finale onderuit tegen de Amerikaan Sam Querrey.