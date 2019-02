Roger Federer heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in Dubai. De Zwitser had in de tweede ronde de nodige moeite met de Spanjaard Fernando Verdasco.

De 37-jarige Federer rekende in drie sets af met de twee jaar jongere Verdasco: 6-3, 3-6 en 6-3. Hij besliste de partij na ruim anderhalf uur op zijn eerste matchpoint.

Na het winnen van de eerste set kwam de twintigvoudig Grand Slam-winnaar in het tweede bedrijf direct een break achter. Die maakte hij niet meer ongedaan, maar in de beslissende set forceerde hij op 4-3 zelf een break en serveerde de partij vervolgens op 'love' uit.

In de kwartfinales neemt Federer het op tegen de Hongaar Martón Fucsovics, de nummer 35 van de wereld. Zij stonden eenmaal eerder tegenover elkaar en toen trok de mondiale nummer twee aan het langste eind.

Federer speelt eerste toernooi sinds Australian Open

Federer komt in Dubai voor het eerst in actie sinds de Australian Open, waar hij in de vierde ronde verrassend werd uitgeschakeld door de Griek Stefanos Tsitsipás.

Hij begon het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten maandag met een overwinning op Philipp Kohlschreiber. Hij versloeg de Duitser eveneens in drie sets.

Federer kan in Dubai zijn honderdste toernooizege in zijn carrière boeken. Vorig jaar oktober veroverde hij voor eigen publiek in Basel zijn laatste titel.

Door de uitschakeling van Kei Nishikori is hij de hoogst genoteerde overgebleven speler in Dubai. De als eerste geplaatste Japanner liet zich eerder woensdag verrassen door de Pool Hubert Hurkacz: 5-7, 7-5 en 2-6.