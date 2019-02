Rafael Nadal heeft woensdag zijn eerste partij sinds de verloren Australian Open-finale van vorige maand gewonnen. In de eerste ronde van het ATP-toernooi van Acapulco won hij van de Duitser Mischa Zverev.

De nummer twee van de wereld en zeventienvoudig Grand Slam-winnaar klaarde de klus op het Mexicaanse hardcourt in twee sets. Na een uur en twintig minuten stond er 6-3 en 6-3 op het scorebord.

Nadal, als eerste geplaatst in Acapulco, staat in de tweede ronde tegenover Nick Kyrgios. De Australiër leed in de openingsronde eveneens geen setverlies tegen de Italiaan Andreas Seppi: 6-3 en 7-5.

Een maand geleden werd Nadal in de finale van de Australian Open overklast door Novak Djokovic. De mondiale nummer één was met 6-3, 6-2 en 6-3 duidelijk te sterk voor de Spanjaard.

Eerder deze week speelde Roger Federer al zijn eerste partij sinds de Australian Open. De Zwitser, die in Melbourne in de vierde ronde strandde, begon het ATP-toernooi in Dubai met een overwinning op de Duitser Philipp Kohlschreiber (6-4, 3-6 en 6-1).

Twintigvoudig Grand Slam-winnaar Federer jaagt in Dubai op zijn honderdste toernooizege. Hij doet later dit jaar na twee jaar afwezigheid weer mee aan Roland Garros, het Grand Slam-toernooi dat hij in 2009 won. Nadal is in Parijs recordhouder met elf titels.