Kiki Bertens laat medio april ook de Fed Cup-ontmoeting met Japan schieten. De nummer zeven van de wereldranglijst wil zich op haar eigen carrière concentreren.

"Qua reizen en qua planning is het geen optimale voorbereiding voor de rest van het jaar", verklaart Bertens haar keuze dinsdag bij de NOS. "Als ik puur kijk naar mijn persoonlijke carrière, dan past het daar niet in."

Het Fed Cup-duel met Japan in Osaka staat voor 20 en 21 april op het programma en wordt gespeeld op hardcourt. De 27-jarige Bertens komt in de week daarop in actie bij het graveltoernooi in Stuttgart en doet begin april mee in het Amerikaanse Charleston. Daar bereidt ze zich voor op Roland Garros, dat op 26 mei begint.

"Ik wil er nu koste wat het kost voor gaan door een goed schema te draaien", zegt de Wateringse. "Van Amerika naar Japan en dan naar Europa; dat wordt gewoon iets te veel van het goede."

Volgens haar coach Raemon Sluiter was Bertens wel in actie gekomen als ze minder had hoeven reizen. "Als het thuis was óf uit op gravel in Europa, dan had ze wel gespeeld", aldus Sluiter. "Want het gaat haar ook aan het hart dat het Fed Cup-team nu dreigt af te glijden."

Oranje strijdt om lijfsbehoud in Wereldgroep II

Bertens meldde zich eerder dit jaar al af voor de Fed Cup-ontmoeting met Canada. In Den Bosch ging het team van captain Paul Haarhuis met 0-4 onderuit in Wereldgroep II.

Door die nederlaag strijdt Oranje tegen Japan om handhaving in Wereldgroep II. Bij verlies degraderen de tennissters naar de Europees/Afrikaanse zone.

Bertens werd vorige week in Dubai al in de tweede ronde uitgeschakeld. Desondanks steeg ze naar de zevende plaats op de wereldranglijst, de hoogste positie in haar loopbaan.

De Zuid-Hollandse richt zich momenteel op het sterk bezette toernooi van Indian Wells, dat op 6 maart van start gaat.