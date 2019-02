Robin Haase is dinsdag gelijk uitgeschakeld op het ATP-toernooi van Dubai. De Zuid-Hollander verloor in de eerste ronde in twee tiebreaks van Egor Gerasimov: 6-7 (2) en 6-7 (5).

Haase en Gerasimov waren als respectievelijk de nummers 62 en 155 van de wereld zeer aan elkaar gewaagd, waardoor de partij op details werd beslist.

Zowel in de eerste als in de tweede set viel er geen break, waarna Gerasimov in de tiebreak zich tot twee keer toe de meerdere toonde.

Haase slaagde er vorig jaar nog wel in om de tweede ronde te bereiken in Dubai. Hij ging daarin destijds ook in twee tiebreaks onderuit tegen Malek Jaziri.

De kopman van het Nederlandse tennis zakte maandag van de 57e naar de 62e plaats op de wereldranglijst en moet nu dus vrezen voor een verdere duikeling.

Haase strandde twee weken geleden ook meteen in de eerste ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam na een nederlaag tegen Mikhail Kukushkin.