Kiki Bertens zal maandag definitief de nummer zeven van de wereld zijn. Door een zege van Elina Svitolina donderdag in de kwartfinales van het WTA-toernooi van Dubai zit de zesde plek er komende week nog niet in.

Bertens was bij een nederlaag van Svitolina in de kwartfinale tegen Carla Suárez Navarro van de achtste naar de zesde plek op de wereldranglijst gestegen, maar de Oekraïense won met 6-2 en 6-3 van de Spaanse.

De huidige nummer zes van de wereld heeft als toernooiwinnares van vorig jaar veel punten te verdedigen in de Verenigde Arabische Emiraten.

Woensdag werd al duidelijk dat Bertens maandag minimaal zou stijgen naar de zevende plaats, haar hoogste positie ooit op de WTA-ranking. Angelique Kerber staat nu nog zevende, maar de Duitse verloor in de derde ronde in Dubai in drie sets van Hsieh Su-wei uit Taiwan.

Bertens leed zelf dinsdag in de tweede ronde in Dubai een nederlaag tegen de Slowaakse Viktória Kuzmová. De Nederlandse raakt geen punten kwijt, omdat ze vorig jaar al in de eerste ronde strandde bij het prestigieuze toernooi.

De pupil van Raemon Sluiter, die over twee weken meedoet aan het grote toernooi van Indian Wells, komt aanstaande maandag weer een stukje dichter bij de hoogste Nederlandse positie ooit op de WTA-ranking. Betty Stöve stond in 1977 vijfde.

Virtuele WTA-ranking 1. Naomi Osaka (Jap) - 6.871 punten

2. Simona Halep (Roe) - 5.726

3. Petra Kvitová (Tsj) - 5.370

4. Sloane Stephens (VS) - 5.307

5. Karolína Plísková (Tsj) - 5.145

6. Elina Svitolina (Oek) - 4.900

7. Kiki Bertens (Ned) - 4.885

8. Angelique Kerber (Dui) - 4.880

9. Aryna Sabalenka (WRu) - 3.565

10. Serena Williams (VS) - 3.406

Halep uitgeschakeld in Dubai

Svitolina neemt het in de halve finales in Dubai op tegen Belinda Bencic. De Zwitserse verraste de als derde geplaatste Roemeense Simona Halep in de kwartfinales: 4-6, 6-4 en 6-2.

De andere halve eindstrijd gaat tussen Hsieh Su-wei en Petra Kvitová. De Taiwanese versloeg de als vierde gerangschikte Karolína Plísková (6-4, 1-6 en 7-5), terwijl Kvitová (2) niet al te veel moeite had met Kuzmová (6-4 en 6-0).

Simona Halep baalt van haar nederlaag. (Foto: ANP)