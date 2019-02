Arantxa Rus is er donderdag niet in geslaagd de kwartfinales van het WTA-toernooi in Boedapest te bereiken. De Zuid-Hollandse moest haar meerdere erkennen in de als vijfde geplaatste Ekaterina Alexandrova: 4-6 en 0-6.

De 28-jarige Rus dolf na een uur en zestien minuten het onderspit tegen de vier jaar jongere Russin. Alexandrova bezet de 64e plek op de WTA-ranking en staat daarmee 64 plekken hoger op de ranglijst dan Rus (128).

De Nederlandse begon wel goed aan de wedstrijd op het Hongaarse hardcourt door direct de servicegame van Alexandrova te winnen, maar ze was die break voorsprong net zo snel weer kwijt en verloor de eerste set. In het tweede bedrijf wist Rus geen enkele servicegame te behouden, waardoor Alexandrova simpel uitliep naar de zege.

In de eerste ronde was Rus maandag nog te sterk voor de Française Fiona Ferro. Het was de eerste keer dit jaar dat ze de tweede ronde van een WTA-toernooi bereikte.

Alexandrova neemt het voor een plek in de halve finales op tegen Pauline Parmentier. De als derde geplaatste Française rekende in de tweede ronde af met de Tsjechische qualifier Tereza Smitková.