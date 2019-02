Kiki Bertens neemt maandag de zevende plaats op de wereldranglijst over van Angelique Kerber. De Wateringse bereikt daarmee haar hoogste positie ooit op de WTA-ranking.

De 27-jarige Bertens profiteert van de verrassende nederlaag van Kerber bij het WTA-toernooi in Dubai. De Duitse ging in de derde ronde in drie sets onderuit tegen Hsieh Su-wei uit Taiwan: 7-5, 4-6, 0-6.

Hierdoor zakt Kerber na dit weekend naar de achtste plaats op de mondiale ranglijst, die momenteel in handen is van Bertens. Vorig jaar haalde de drievoudig Grand Slam-winnares nog de halve finales in Dubai.

Bertens liet zich dinsdag in de tweede ronde in Dubai verrassen door de Slowaakse Viktória Kuzmová. Ze raakt echter geen punten kwijt, omdat ze vorig jaar al in de eerste ronde in de Verenigde Arabische Emiraten strandde.

Huidige top 10 WTA-ranking 1. Naomi Osaka (Japan) - 6.970 punten

2. Simona Halep (Roemenië) - 5.537 punten

3. Sloane Stephens (VS) - 5.307 punten

4. Petra Kvitova (Tsjechië) - 5.120 punten

5. Karolina Pliskova (Tjsechië) - 5.055 punten

6. Elina Svitolina (Oekraïne) - 5.020 punten

7. Angelique Kerber (Duitsland) - 4.960 punten

8. Kiki Bertens (Nederland) - 4.885 punten

9. Aryna Sabalenka (Wit-Rusland) - 3.565 punten

10. Serena Williams (VS) - 3.406 punten

Bertens kan maandag nog naar zesde plaats klimmen

De Nederlandse maakt ook nog kans om maandag naar de zesde plaats te klimmen. Daarvoor moet Elina Svitolina in de kwartfinales in Dubai verliezen van de Spaanse Carla Suárez Navarro.

In tegenstelling tot Kerber slaagde Svitolina er dinsdag wel in om de laatste acht van het zwaar bezette WTA-toernooi te bereiken. De Oekraïense ontdeed zich met speels gemak van de Spaanse Garbiñe Muguruza: 6-1 en 6-2.

Over twee weken begint Bertens aan het toernooi van Indian Wells, waar ze vanwege haar goede ranking net als in Dubai een bye zal hebben in de eerste ronde. In 2018 werd de Zuid-Hollandse in de eerste ronde van Indian Wells uitgeschakeld.