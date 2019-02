Roger Federer doet in mei voor het eerst sinds 2015 mee aan het Masters-toernooi van Madrid. Zijn deelname volgt op een eerdere aankondiging van de ervaren Zwitser dat hij dit jaar weer mee wil doen aan Roland Garros.

Voor de 37-jarige Federer wordt het de twaalfde keer dat hij acte de présence geeft in Madrid. Hij schreef het toernooi in 2006, 2009 en 2012 op zijn naam en reikte in totaal vijf keer tot de finale in de Spaanse hoofdstad.

Federer sloeg het gravelseizoen de laatste twee jaar over om zich zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden op Wimbledon. Vorige maand vertelde hij na zijn uitschakeling in de achtste finales van de Australian Open dat hij in 2019 andere plannen heeft.

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar liet na zijn verrassende nederlaag tegen Stéfanos Tsitsipás weten dat hij in ieder geval weer mee gaat doen aan Roland Garros, maar hij wilde op dat moment nog niks kwijt over zijn voorbereiding op de Grand Slam in Parijs.

Federer feliciteert Tsitsipás met zijn overwinning op de Australian Open. (Foto: ANP)

Alleen Nadal pakte meer titels in Madrid

De laatste keer dat Federer meedeed aan het graveltoernooi in Madrid, in 2015, strandde hij al in de tweede ronde na een nederlaag tegen de Australiër Nick Kyrgios.

"Federer is een van de beste spelers aller tijden en zijn terugkeer in Madrid is een prachtig cadeau voor de fans", zegt toernooidirecteur Feliciano López. "Het is geweldig dat hij weer samen met Novak Djokovic en Rafael Nadal op het gravel staat."

Het toernooi van Madrid wordt van 3 tot en met 12 mei gehouden. Alleen Rafael Nadal veroverde in de Spaanse hoofdstad meer titels dan Federer (vijf om drie). Roland Garros staat dit jaar van 26 mei tot en met 9 juni op het programma.

Federer won het Grand Slam-toernooi op gravel in 2009 voor de eerste en tot dusver enige keer. Bij zijn laatste deelname in 2015 werd hij in de kwartfinales uitgeschakeld door zijn landgenoot Stan Wawrinka.