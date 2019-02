Naomi Osaka heeft dinsdag haar eerste wedstrijd sinds de eindzege op de Australian Open verloren. De Japanse ging bij het WTA-toernooi van Dubai in de tweede ronde onderuit tegen Kristina Mladenovic: 3-6 en 3-6.

Osaka, die in de eerste ronde een bye had, maakte vooral op haar eigen opslag een zeer matige indruk tegen Mladenovic. Ze werd maar liefst zeven keer gebroken (drie keer in de eerste set en vier keer in de tweede set).

De nummer één van de wereld moest het in Dubai stellen zonder coach, omdat ze vorige week na een samenwerking van ruim een jaar afscheid nam van de Duitser Sascha Bajin.

"Ik denk dat de reden is dat ik sportieve prestaties niet boven plezier verkies. Dat is het belangrijkste voor mij. Ik weet dat iedereen vermoedt dat het met geld te maken heeft, maar dat is niet zo. Dat is zo'n beetje het ergste wat ik ooit heb gehoord", zei ze over de breuk.

Osaka behaalde onder Bajin de nodige successen. Ze won eind vorig jaar met de US Open voor het eerst in haar carrière een Grand Slam-toernooi en een paar maanden later met de Australian Open dus gelijk haar tweede.

Halep plaatst zich wel gewoon voor derde ronde

Simona Halep plaatste zich wel gewoon voor de derde ronde in Dubai. De Roemeense nummer twee van de wereld was te sterk voor Eugenie Bouchard (7-6 (4) en 6-4).

Ook Petra Kvitova, Karolina Pliskova, Elina Svitolina en Angelique Kerber kwamen door de tweede ronde. De Tsjechische nummer vier, nummer vijf, Oekraïense nummer zes en Duitse nummer zeven van de wereld rekenden af met respectievelijk Katerina Siniakova (6-7 (3), 6-4 en 6-4), Dominika Cibulkova (6-2, 3-6 en 6-3) Ons Jabeur (7-6 (4) en 4-0, opgave) en Dalila Jakupovic (7-6 (4) en 6-3).

Kiki Bertens werd net als Osaka meteen uitgeschakeld. De Nederlandse nummer acht van de wereld was niet opgewassen tegen Viktoria Kuzmova: 2-6, 6-4 en 6-7 (6).

Bertens incasseerde daarmee een behoorlijke tegenvaller. Ze had in Dubai flink wat punten kunnen pakken om haar ranking te verbeteren, omdat ze vorig jaar op het hardcourttoernooi in de Golfstaat in de eerste ronde strandde.