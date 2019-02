Kiki Bertens is dinsdag ondanks een matchpoint uitgeschakeld in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Dubai. De Nederlandse, die een bye had in de eerste ronde, verloor in een marathonpartij met 2-6, 6-4 en 6-7 (6) van Viktória Kuzmová.

Kuzmová kreeg bij 5-3 in de derde set het eerste matchpoint, maar dat werkte Bertens weg. De Wateringse knokte zich terug en dwong een tiebreak af. In de tiebreak was er op 6-5 een matchpoint voor Bertens, maar die liet dat onbenut, waarna Kuzmová op haar tweede matchpoint wel toesloeg.

De uitschakeling tegen de nummer 46 van de wereld is een behoorlijke tegenvaller voor Bertens, die in Dubai flink wat punten had kunnen pakken om haar ranking te verbeteren. Vorig jaar verloor ze op het hardcourttoernooi in de Golfstaat in de eerste ronde.

Bertens staat nu achtste op de wereldranglijst, haar beste ranking ooit. Omdat de concurrentie deze week veel punten te verdedigen heeft, kan het zijn dat Bertens alsnog stijgt.

Over twee weken begint Bertens aan het toernooi van Indian Wells, waar ze vanwege haar goede ranking ook een bye zal hebben in de eerste ronde. In 2018 werd Bertens in de eerste ronde van Indian Wells uitgeschakeld.

Top 10 WTA-ranking 1. Naomi Osaka (Japan) - 6.970 punten

2. Simona Halep (Roemenië) - 5.537 punten

3. Sloane Stephens (VS) - 5.307 punten

4. Petra Kvitová (Tsjechië) - 5.120 punten

5. Karolína Plísková (Tsjechië) - 5.055 punten

6. Elina Svitolina (Oekraïne) - 5.020 punten

7. Angelique Kerber (Duitsland) - 4.960 punten

8. Kiki Bertens (Nederland) - 4.885 punten

9. Aryna Sabalenka (Wit-Rusland) - 3.565 punten

10. Serena Williams (VS) - 3.406 punten

Bertens laat niet haar beste spel zien

Dinsdag in Dubai tegen Kuzmová liet Bertens niet haar beste spel zien. Ze brak de twintigjarige Kuzmová wel meteen, maar daarna ging het helemaal mis in de eerste set. De Slowaakse brak Bertens drie keer en liep zo uit naar 6-2.

In de tweede set kwam Bertens dankzij een break met 3-2 voor, maar de pupil van Raemon Sluiter gaf die voorsprong meteen weg. Op 4-4 haperde de service van Kuzmová opnieuw, waardoor Bertens de set met 6-4 kon binnenslepen.

De beslissende derde set was spannend. De jonge Kuzmová was aanvankelijk sterker, maar liet op 5-3 een matchpoint onbenut. Bertens zette door en toen ze de stand met een break weer in evenwicht bracht, was de opluchting zichtbaar.

Er was al ruim twee uur gespeeld toen de tiebreak de beslissing moest brengen. Daarin leek Bertens op weg naar de zwaarbevochten zege. Ze kwam met 3-0 voor en liet een matchpoint onbenut. Door drie punten op rij ging de overwinning vervolgens alsnog naar Kuzmová, die voor het eerst in haar loopbaan een toptienspeelster versloeg.