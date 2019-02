Gaël Monfils heeft zondag het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam op zijn naam geschreven. De 32-jarige Fransman was in de finale in drie sets te sterk voor de Zwitser Stan Wawrinka: 6-3, 1-6 en 6-2.

Het was voor Monfils zijn achtste toernooioverwinning op de ATP Tour en de eerste van dit jaar. Hij stijgt door zijn zege van de 33e naar de 23e plaats op de wereldranglijst. Monfils haalde ook in 2016 de eindstrijd in Rotterdam. Toen ging hij onderuit tegen de Slowaak Martin Klizan.

Wawrinka verloor in de openingsset zijn tweede servicebeurt en kon die achterstand niet meer ongedaan maken, waardoor Monfils de eerste set pakte met 6-3.

In de tweede set kwam Wawrinka een stuk beter voor de dag. Hij domineerde in de langere rally's en plaatste drie breaks, waardoor hij de set met 6-1 naar zich toetrok.

Monfils pakt momentum terug in derde set

Het momentum lag in de derde set weer bij Monfils, die dropshots afwisselde met scherp geplaatste forehands. Hij ging twee keer door de opslag van Wawrinka en benutte na 1 uur en 44 minuten spelen zijn eerste wedstrijdpunt: 6-2.

Het was voor Wawrinka zijn eerste finale sinds hij in 2017 een knieoperatie onderging en lange tijd aan de kant stond. De voormalig nummer drie van de wereld zakte daardoor weg naar de 263e plaats op de mondiale ranking.

Inmiddels is Wawrinka, die in 2015 de titel pakte in Rotterdam, weer opgeklommen naar de 68e plaats. Hij had nog wel een wildcard nodig om toegelaten te worden tot het ABN AMRO-toernooi.

"Het is voor mij erg speciaal dat ik hier de titel pak waar mijn idool Arthur Ashe ook ooit de beste was", zei Monfils na afloop. Wawrinka kon leven met zijn nederlaag. "Voor mij was het al mooi dat ik hier de finale haalde", aldus de Zwitser.

Rojer verliest dubbelfinale in Ahoy

In het dubbelspel slaagden Jean-Julien Rojer en zijn Roemeense partner Horia Tecau er niet in om net als in 2015 het ABN AMRO-toernooi te winnen. In de finale in Ahoy waren de Fransman Jérémy Chardy en de Fin Henri Kontinen na twee tiebreaks te sterk: 7-6 (5) en 7-6 (4).

Het was voor Rojer en Tecau hun eerste finale van 2019. Ze gingen in Auckland, Sofia en bij de Australian Open in de eerste ronde onderuit.

Voor Kontinen, die jarenlang een succesvol duo vormde met de Australiër John Peers, is het zijn 22e toernooizege. Het is de eerste keer dat de 28-jarige Fin samen met Chardy een dubbeltitel pakt. De 31-jarige Fransman schrijft met de winst in Ahoy zijn vijfde titel in het dubbelspel bij op zijn erelijst.