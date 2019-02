De finale van het ABN AMRO World Tennis Tournament gaat tussen Stan Wawrinka en Gaël Monfils. Wawrinka klopte in Rotterdam de als eerste geplaatste Kei Nishikori, terwijl Monfils te sterk was voor Daniil Medvedev.

Wawrinka had bijna twee uur en een kwartier nodig om Nishikori op de knieën te krijgen. Hij sloeg in de beslissende set toe op de service van de Japanse 'topseed': 6-2, 4-6 en 6-4.

De Zwitser kan het toernooi in Ahoy voor de tweede keer winnen. Hij was in 2015 al eens de sterkste op het hardcourt. Hij versloeg toen Tomas Berdych.

Wawrinka, die vanwege blessureleed flink is weggezakt op de ATP-ranking, had een wildcard nodig om mee te mogen doen aan het toernooi.

Monfils voor tweede keer in finale

Monfils, de nummer 33 van de wereld had meer dan twee uur nodig om af te rekenen met de Medvedev, die zeventien plekken hoger staat op de wereldranglijst: 4-6, 6-3 en 6-4.

Het is de tweede keer dat de 32-jarige Monfils in Rotterdam in de finale staat. Drie jaar geleden ging hij in de eindstrijd onderuit tegen de Slowaak Martin Klizan.

Medvedev was een week geleden in Sofia in de halve finales nog te sterk voor Monfils en leek ook nu op weg naar de zege door de eerste set te pakken. Dankzij een snelle break in de tweede set kwam Monfils echter terug in de wedstrijd.

Ook in de derde set nam de Fransman een break voorsprong, maar Medvedev kwam terug tot 3-3. Monfils sloeg echter opnieuw toe op de service van de Rus en won de partij op zijn eerste matchpoint.

Rojer bereikt finale in dubbelspel

In het dubbelspel bereikte Jean-Julien Rojer de finale. De Nederlander was zaterdag met de Roemeen Horia Tecau te sterk voor het Amerikaans/Britse duo Rajeev Ram en Joe Salisbury. Het werd 3-6, 6-2 en 10-7.

Zondag in de eindstrijd staan de 37-jarige Rojer en de 34-jarige Tecau tegenover de Fransman Jeremy Chardy en de Fin Henri Kontinen.