Daniil Medvedev heeft vrijdag voor het eerst in zijn carrière de halve finales van het ABN AMRO World Tennis Tournament bereikt. De Rus schakelde in de kwartfinales oud-winnaar Jo-Wilfried Tsonga uit.

De 22-jarige Medvedev had iets meer dan anderhalf uur nodig om Tsonga te verslaan: 6-4 en 6-2.

De 33-jarige Fransman, die het toernooi in Rotterdam in 2017 won, serveerde matig in Ahoy en moest daardoor tien breakpunten toestaan. Medvedev benutte er daar drie van.

De nummer zestien van de wereld, die vorig jaar als qualifier de kwartfinales bereikte bij het World Tennis Tournament, verloor zelf maar zes punten op zijn eerste opslag en stond geen enkele break toe.

Tsonga, die in de tweede ronde te sterk was voor Tallon Griekspoor, is door blessures afgezakt naar de 140e plek op de wereldranglijst. Vorige week won hij wel het toernooi van Montpellier.

Monfils rekent simpel af met Dzumhur

Medvedev neemt het in de halve eindstrijd op tegen Gaël Monfils, die eerder op vrijdag in twee sets afrekende met Damir Dzumhur. De 32-jarige Fransman had iets meer dan een uur nodig om de zes jaar jongere Bosniër te verslaan: 6-1 en 6-2. Dzumhur verloor in totaal vijf servicegames aan Monfils, die 22 plekken hoger op de wereldranglijst staat.

Door zijn overtuigende overwinning blijft Monfils in de race om voor de tweede keer in zijn loopbaan de finale van het ABN AMRO-toernooi te bereiken. In 2016 verloor hij de eindstrijd van de Slowaak Martin Klizan.

Monfils doet dit jaar voor de achtste keer mee in Rotterdam. Hij rekende op zijn weg naar de kwartfinales al af met de Belg David Goffin en de Italiaan Andreas Seppi.

Stan Wawrinka strijdt later op vrijdag tegen Denis Shapovalov voor een plek in de halve finales en de als eerste geplaatste Kei Nishikori treft Márton Fucsovics. Vorig jaar werd het toernooi gewonnen door Roger Federer, die dit jaar niet meedoet.