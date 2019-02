Kei Nishikori heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De als eerste geplaatste Japanner won in de tweede ronde in twee sets van de Let Ernests Gulbis: 6-1 en 6-4.

Nishikori had slechts een uur en zestien minuten nodig om zich te ontdoen van de speler die 77 posities lager op de wereldranglijst staat (7 om 84).

De Aziaat ondervond alleen in de tweede set wat tegenstand. Hij verspeelde daarin aanvankelijk een break voorsprong, maar liet zich niet van de wijs brengen en sloeg aan het einde van de set nog een keer toe.

Nishikori neemt het vrijdag voor een plek in de halve finales op tegen Márton Fucsovics. De Hongaar, nummer 38 van de wereld, rekende met 7-6 (1) en 6-1 af met de Georgiër Nikoloz Basilashvili, die de mondiale nummer twintig is.

Alle kwartfinalisten bekend

De 29-jarige Nishikori, verliezend finalist van de US Open van 2014, is de hoogstgeplaatste speler in Rotterdam, omdat de Duitser Alexander Zverev zich vlak voor het toernooi had afgemeld vanwege een blessure.

Naast Nishikori en Fucsovics bereikten de Zwitser Stan Wawrinka, de Canadees Denis Shapovalov, de Fransen Gaël Monfils en Jo-Wilfried Tsonga, de Bosniër Damir Dzumhur en de Rus Daniil Medvedev de kwartfinales.