Nederland treft Groot-Brittannië en Kazachstan in de groepsfase van de Davis Cup Finals, zo heeft de loting in Madrid donderdagavond uitgewezen. De finaleweek wordt van 18 tot en met 24 november afgewerkt in de Spaanse hoofdstad.

Door een 3-1-zege op Tsjechië plaatste Nederland zich afgelopen weekend als een van de achttien landen voor de Davis Cup Finals.

De landen zijn verdeeld over zes poules van drie en de groepswinnaars en de twee beste nummers twee gaan door naar de kwartfinales. Elke interland bestaat uit drie wedstrijden: twee enkelpartijen en een dubbelpartij.

Van de drie landen staat Nederland met de negentiende plaats het laagst op de mondiale ranglijst. Kazachstan, dat Mikhail Kukushkin (53e plek op de ATP-ranking) als beste speler heeft, staat twaalfde en Groot-Brittannië is de nummer vijf.

'We mogen tevreden zijn'

Kukushkin won maandag in de eerste ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament nog van Robin Haase, die 55e staat. Tegen Tsjechië vormde Haase met Tallon Griekspoor, Scott Griekspoor, Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop de Nederlandse selectie van captain Paul Haarhuis.

Groot-Brittannië won de Davis Cup in 2015, maar als het land tegen Nederland moet aantreden is Andy Murray er niet meer bij. De drievoudig Grand Slam-winnaar is aan de laatste maanden van zijn loopbaan bezig en neemt uiterlijk op Wimbledon afscheid.

Haarhuis is blij met de loting. "We mogen tevreden zijn, al is geen enkele poule eenvoudig", zegt hij in een eerste reactie. "Het is geweldig dat Nederland mee kan strijden in de finaleweek. Ik kijk enorm uit naar de wedstrijden en hoe het evenement gestalte krijgt in Madrid."

De Davis Cup kent dit jaar met alleen een kwalificatieronde en een finaleweek een nieuwe opzet. De partijen zijn nu ook een best of three in plaats van best of five. De ondergrond in Madrid is hardcourt en ook in 2020 zal de Spaanse hoofdstad organisator zijn.