Tallon Griekspoor vindt dat hij zichzelf weinig kan verwijten na zijn 7-6 (1) en 6-1-nederlaag donderdag tegen Jo-Wilfried Tsonga in de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Hij kijkt vooral op de eerste set tevreden terug.

"Ik serveerde onwijs sterk en maakte heel weinig fouten. Helaas ging het mis in de tiebreak. Ik miste twee forehands en kwam mede daardoor snel op een achterstand van 0-4. Dat gat was te groot om nog weg te werken", zei Griekspoor.

"Op dat moment glipte de partij uit mijn handen. Hij ging beter spelen in de tweede set en ik ging te veel andere dingen doen. Kwestie van ervaring. Ik moet gewoon nog constanter worden."

Griekspoor is de komende tijd weer op een niveautje lager in het proftennis actief. Hij is als nummer 211 van de wereldranglijst namelijk voornamelijk aangewezen op het Challenger-circuit.

"Dit was dus voor mij een luxe week. Hier is alles extreem goed geregeld, van hotel, tot het eten en de medische verzorging. Nu ga ik weer terug naar de Challengers. Daar word je hard van. Gelukkig wordt het organisatieniveau van die toernooien ook steeds beter."

Griekspoor zorgde in eerste ronde nog voor daverende verrassing

Griekspoor had in de eerste ronde nog voor een daverende verrassing gezorgd door de als tweede geplaatste Rus Karen Khachanov met 3-6, 6-3 en 6-2 te verslaan.

De 22-jarige Haarlemmer evenaarde daarmee zijn prestatie van vorig jaar in Ahoy Rotterdam, toen hij in zijn openingspartij stuntte tegen de Zwitserse wereldtopper Stan Wawrinka. Destijds was ook de tweede ronde het eindstation.

Door de uitschakeling van Griekspoor zitten er geen Nederlanders meer in het toernooi. Robin Haase strandde maandag al in de eerste ronde na een nederlaag tegen de Kazach Mikhail Kukushkin.

Naast Tsonga plaatsten ook Wawrinka, de Canadees Denis Shapovalov, de Fransman Gaël Monfils, de Bosniër Damir Dzumhur en de Rus Daniil Medvedev zich al voor de kwartfinales.